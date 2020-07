Ranskassa voimaan maskipakko julkisissa sisätiloissa

Ranskassa on tästä päivästä lähtien pakko käyttää kasvomaskia kaikissa julkisissa sisätiloissa. Tällaisia tiloja ovat muun muassa kaupat, supermarketit ja pankit.

Tähän asti maskipakko on Ranskassa ollut voimassa julkisessa liikenteessä.

Maskipakon tarkoituksena on hillitä koronaviruksen leviämistä. Hallituksen mukaan Ranskassa on ollut merkkejä koronavirustartuntojen määrän kasvusta.

Ranskan terveydenhuollossa on pantu merkille, että tartuttavuus- eli R-luku on noussut yli yhden. Tämä tarkoittaa, että jokainen tartunnan saanut tartuttaa vuorostaan noin 1,2 ihmistä.

Hallituksen ilmoituksen mukaan maskittomana julkisissa sisätiloissa oleskelevalle voidaan antaa 135 euron sakko.

Ranskassa koronavirustartunnan on tähän mennessä saanut lähes 212 000 ihmistä, ja koronaan liittyviä kuolemia on ollut yli 30 100, selviää Johns Hopkins -yliopiston seurannasta. Miljoonaa asukasta kohti tartuntoja on yli 3 200 ja kuolemia reilut 460. Suomessa vastaavat luvut ovat yli 1 300 ja 59.