Ranskassa yksi ihminen on kuollut ja kymmenkunta haavoittunut veitsihyökkäyksessä

Ranskassa yksi ihminen on kuollut ja yhdeksän haavoittunut veitsihyökkäyksessä, kertoo paikallinen viranomainen. Kolmen haavoittuneen tila on vakava. Hyökkäys on tapahtunut Ranskan kaakkoisosassa Villeurbannessa lähellä Lyonia.

Viranomaisten mukaan kuollut on 19-vuotias mies.

Hyökkäys tapahtui lähellä metroasemaa noin puoli viiden aikaan iltapäivällä paikallista aikaa.

Poliisi on ottanut yhden miehen kiinni ja toista miestä etsitään. Poliisi ei ole kertonut teon mahdollista motiivia.

Median mukaan toisella epäillyistä on ollut veitsi, toisella varras.

Hyökkäyksen takia metro- ja linja-autoliikenne takkuaa.

Viime toukokuussa Lyonissa räjähti pakettipommi leipomon edessä. 14 ihmistä sai räjähdyksessä lieviä vammoja.