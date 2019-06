Raportti: Ydinaseiden määrä vähenee, mutta asevarastoja modernisoidaan vauhdilla

Ydinaseiden varastot ovat jatkaneet kutistumistaan, mutta jäljellä olevia asevarastoja modernisoidaan vauhdilla ydinasevaltioissa. Näin kerrotaan Tukholman kansainvälisen rauhaninstituutti Siprin uudessa vuosikirjassa, joka käy läpi ydinasevarastojen tilaa.

Vuoden alussa yhdeksällä ydinasevaltiolla oli hallussaan yhteensä yli 13 800 ydinkärkeä, joista vajaat 6 200 oli Yhdysvalloilla ja 6 500 Venäjällä. Maat ovat pienentäneet arsenaaliaan vuoden 2010 Uusi Start -sopimuksen mukaisesti.

Kaikista ydinaseista käyttövalmiina on vajaat 3 800 ydinkärkeä, joista lähes 2 000 on heti valmiina laukaisuun. Käyttövalmiita ydinkärkiä oli Yhdysvalloilla lähes 1 800 kappaletta ja Venäjällä 1 600.

Muut ydinkärjet ovat joko varastossa tai odottavat hävittämistä. Yhdysvalloissa vajaat 2 400 ja Venäjällä liki 2 200 ydinkärkeä odottaa purkamistaan.

Siprin mukaan sekä Yhdysvalloilla että Venäjällä on käynnissä kalliit ydinaseistuksen nykyaikaistushankkeet. Venäjä on hankkiutumassa eroon Neuvostoliiton mannertenvälisistä ohjuksista, jotka on määrä päivittää uusiin malleihin viimeistään vuoteen 2027 mennessä. Nykyisistä ohjuksista noin kaksi kolmasosaa on korvattu.

Venäjä suosii taktisia ydinaseita

Yhdysvaltojen ja Venäjän suurimpana erona on taktisten ydinaseiden määrä. Ne on suunniteltu taistelukenttäkäyttöön ja ovat tuhovoimaltaan strategisia ydinaseita pienempiä. Yhdysvaltain arsenaalista vain 230 ydinkärkeä on ei-strategisissa pommeissa. Niistä 150 on käyttövalmiina Nato-tukikohdissa eri maissa ja loput 80 Yhdysvalloissa.

Venäjän koko arsenaalista yli 1 800 ydinkärkeä on varattu mahdolliseen ei-strategiseen käyttöön. Siprin mukaan Venäjä yrittää paikata taktisilla ydinaseilla asevoimiensa heikkouksia.

– Venäjän päätöksiä ei-strategisen ydinasearsenaalinsa koosta ja rakenteesta näyttää motivoivan Yhdysvaltojen ylivoimaisuus tavanomaisten asejoukkojen saralla, raportissa kirjoitetaan.

Venäjän ydinasedoktriinista on ollut epävarmuutta taktisten ydinaseiden osalta. Yhdysvaltojen mukaan Venäjä on antanut ymmärtää olevansa valmis käyttämään taktisia ydinaseita rajatussa määrin myös perinteisessä sodankäynnissä, minkä pelätään pienentävän ydinaseiden käytön kynnystä.

Viime vuonna Yhdysvalloissa ehdotettiinkin maan taktisten ydinaseiden määrän kasvattamista vastavetona Venäjän tekemisille. Kriitikoiden mukaan Yhdysvallat on kuitenkin liioitellut Venäjän halukkuutta aseiden käyttöön.

Ydinaseriisunnan jatkuminen epävarmaa

Uusi Start -sopimuksen tulevaisuus on epävarma. Venäjä sanoi kesäkuun alussa olevansa valmis luopumaan sopimuksesta, jos sitä ei haluta jatkaa.

Maan presidentin Vladimir Putinin mukaan Venäjä on toistuvasti kertonut valmiudestaan sopimuksen jatkoon, mutta vuonna 2021 päättyvän sopimuksen jatkamisesta ei ole virallista neuvotteluprosessia.

Muita ydinasevaltioita ovat Britannia, Ranska, Kiina, Intia, Pakistan, Pohjois-Korea ja tiettävästi Israel, joka ei kommentoi ydinaseitaan. Muiden ydinasevaltioiden arsenaalit lasketaan sadoissa tai kymmenissä ydinkärjissä.

Britannialla ydinkärkiä on 200 kappaletta, Ranskalla 300 ja Kiinalla 290. Intia ja Pakistan eivät paljasta virallisesti varastojensa kokoa, mutta niiden suuruudeksi arvioidaan Intian kohdalla 130–140 ja Pakistanin puolella 150–160 ydinkärkeä.

Israelin tunnustamattoman ydinasevaraston kooksi Sipri arvioi 80–90 ydinkärkeä.

Salamyhkäisyyden verhon taakse piiloutuvalla Pohjois-Korealla arvaillaan olevan enimmillään 20–30 ydinkärkeä, mutta julkinen todistusaineisto erakkovaltion aseistuksesta on lähes olematonta eikä lukuun voida varmuudella luottaa.

Ydinasevaltioista Kiinan, Intian ja Pakistanin uskotaan pyrkivän asevarastojensa kasvattamiseen.