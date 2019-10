Rauhan Nobel Etiopian pääministerille Abiy Ahmedille

Nobelin rauhanpalkinnon saa Etiopian pääministeri Abiy Ahmed muun muassa rauhanprosessista Eritrean kanssa. Norjan parlamentin Nobel-komitea perusteli palkintoa Abiy Ahmedin pyrkimyksillä rakentaa rauhaa ja kansainvälistä yhteistyötä sekä erityisesti hänen päättäväisellä toiminnallaan ratkaista pitkään jatkunut konflikti naapurimaan kanssa.

Komitean antoi perusteluissa tunnustusta myös Eritrean presidentille Isaias Afwerkille myötävaikuttamisesta rauhan aikaansaamiseen.

Palkintoperusteissa kehutaan myös pääministeri Abiyn aloittamia demokraattisia uudistuksia kotimaassaan, kuten tuhansien poliittisten vankien vapauttamista sekä tiedotusvälineiden sensuurin purkamista.

– Hän on myös luvannut vahvistaa demokratiaa järjestämällä vapaat ja oikeudenmukaiset vaalit, komitea toteaa.

Niinistö tapaa ensi viikolla

Nobel-komitea myöntää, että Etiopiassa on edelleen sisäisiä jännitteitä eri etnisten ja kieliryhmien sekä maassa olevien pakolaisten välillä. Pääministeri Abiy on pyrkinyt lievittämään vastakkainasettelua, mutta komitea toteaa, että paljon työtä on vielä tehtävänä.

– Epäilemättä joidenkin mielestä tämän vuoden palkinto annettiin liian aikaisin. Nojan Nobel-komitea uskooo, että Abiy Ahmedin pyrkimykset ansaitsevat juuri nyt tunnustusta ja rohkaisua, komitea perustelee valintaansa.

Presidentti Sauli Niinistölle tarjoutuu tilaisuus tavata tuore rauhannobelisti jo ensi viikolla, kun presidentti vierailee Etiopiassa.

Viime vuonna rauhanpalkinnon saivat seksuaalista väkivaltaa sodassa vastaan kampanjoineet kongolainen lääkäri Denis Mukwege ja Irakin jesidivähemmistöön kuuluva ihmisoikeusaktivisti Nadia Murad. Vedonlyöjien ennakkosuosikki tänä vuonna oli ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg.

Rauhanpalkinnon arvo on yhdeksän miljoonaa Ruotsin kruunua eli noin 825 000 euroa. Palkinto luovutetaan Oslossa 10. joulukuuta pidettävässä seremoniassa.