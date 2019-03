Reformipuolue voitti Viron parlamenttivaalit selvällä erolla

Markkinaliberaali reformipuolue on voittanut Viron parlamenttivaalit. Kun kaikki äänet on laskettu, reformipuolue on saanut 28,8 prosenttia äänistä pääministeri Jüri Rataksen keskustapuolueen jäädessä 23 prosenttiin.

Eniten tulostaan paransi oikeistopopulistinen Ekre, joka yli kaksinkertaisti äänimääränsä edellisistä vaaleista ja nousi 17,8 prosentin äänisaalillaan kolmanneksi suosituimmaksi puolueeksi.

Isänmaa-puolue oli 11,4 prosentilla neljäs ja tuntuvan tappion kokenut sosiaalidemokraatit 9,8 prosentilla viides.

Vaalien äänestysprosentti oli 63,1.