Riskiluokitusta koronan leviämisestä nostettiin EU:n alueella – Nasan satelliittikuvat paljastavat Kiinan ilmansaasteiden vähentyneen voimakkaasti koronaviruksen vuoksi

Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus on nostanut koronaviruksen leviämisen riskiluokitusta. Luokitus on nyt kohtalaisesta korkeaan, kun aiemmin se oli kohtalainen.

YK:n alainen Maailman terveysjärjestö WHO nosti jo perjantaina omaa globaalia riskiarviotaan. Riski on WHO:n mukaan hyvin korkea.

Von der Leyenin mukaan EU tehostaa toimiaan koronaviruksen torjumiseksi perustamalla uuden erikoisryhmän, jonka vastuulla on jo pitkälti käynnissä olevien toimien koordinointi. Komissio on avannut myös uuden verkkosivuston, johon kerätään ajantasaista tietoa koronatilanteesta.

EU-komission mukaan unionin alueella on todettu noin 2 100 koronatapausta. Kuolemantapauksia on ollut 38. Suurin osa tartunnoista on todettu Italiassa.

Lääkäritaustainen von der Leyen kehottaa luottamaan asiantuntijatietoon, sillä on vielä paljon asioita, joita koronaviruksesta ei tiedetä. Hän muistuttaa, että virus leviää nopeasti ja sen aiheuttaman taudin vakavuuden on huomattu vaihtelevan oireettomasta erittäin vakavaan.

– Virus on täysin uusi, ja suosittelen, että kuuntelemme asiantuntijoiden enemmistöä, von der Leyen sanoi tiedotustilaisuudessa.

Talousvaikutusten laaja arviointi edelleen liian aikaista

EU pyrkii koordinoimaan jäsenmaidensa toimia monilla eri aloilla. EU:n sisäasioiden komissaari Ylva Johansson kertoo, että esimerkiksi rajakysymyksistä on keskusteltu jäsenmaiden välisessä videokokouksessa.

Talouskomissaari Paolo Gentiloni kertoo, että euroryhmä aikoo käydä läpi välittömiä toimia koronaviruksen aiheuttamiin talousvaikutuksiin.

Gentilonin mukaan on edelleen liian aikaista arvioida koronaviruksen täyttä vaikutusta maailmantalouteen, mutta toiveet nopeasta palautumisesta voivat osoittautua optimistisiksi.

Ilmansaasteet vähentyneet Kiinassa

Yhdysvaltain avaruushallinto Nasan tuoreet satelliittikuvat paljastavat, että Kiinan ilmansaasteet ovat vähentyneet voimakkaasti helmikuussa.

Typpidioksidista johtuvat saasteet vähentyivät ensin Wuhanin alueella, mutta ne ovat laskeneet myös muualla Kiinassa. Saasteet ovat vähentyneet Itä- ja Keski-Kiinassa 10–30 prosentilla verrattuna aiempiin mittauksiin samalla aikajaksolla.

Nasa arvioi, että ilmiö liittyy ainakin osittain Kiinan talouden hyytymiseen koronaviruksesta johtuvien rajoitusten vuoksi.

Myös Centre for Research on Energy and Clean Air (CREA) -tutkimuskeskuksen selvityksen mukaan Kiinan hiilipäästöt ovat vähentyneet 25 prosentilla helmikuun mittausjaksolla viime vuoteen verrattuna.

Asiaan on vaikuttanut etenkin hiilen ja öljyn kysynnän lasku koronaviruksen vuoksi.

- - - - -

Korjattu uutista kello 15.01: Päivitetty riskiluokitus on kohtalainen–korkea, ei korkea. Komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen kuvaili luokitusta virheellisesti tiedotustilaisuudessa aiemmin tänään.