Ristivirtauksia itänaapurin taloudessa – korruptio jarruttaa Venäjän talouskasvua

Ellei Venäjä saa kunnolla liikkeelle investointeja, maa jää lännestä teknologisesti jälkeen. Investointeja jarruttavat monet seikat, joita on vaikeaa muuttaa nopealla aikataululla.

– Korruptio on maan tapa. Sitä yritetään kitkeä, mutta siitä on vaikeaa päästä eroon. Kansainvälisessä vertailussa olemme parantaneet asemaamme, mutta korruptio on silti kuoppaisten teidän jälkeen toiseksi pahin ongelmamme, Jaroslavlin­ yliopiston mikrotaloustieteen professori Alina Karashova kertoo.

Lahjontatapausten määrä on viime vuosina laskenut, mutta samalla ilmi tulleet summat ovat nousseet. Syytteitä on nostettu ja Venäjälle on luotu rekisteri, josta ilmenee lahjonnasta kiinni jääneet virkamiehet.

– Korkean tason korruptiota on tuotu valoon ja siihen on puututtu, mutta ihmiset kokevat silti, että hallituksen toimet ovat riittämättömiä, Karashova sanoo.

Suomalaisten yritysten näkökulmasta korruptio on vähentynyt. Elinkeinoelämän keskusliiton (EK) Venäjä-johtaja Petri Vuorio näkee, että venäläisillä yrityksillä on vaikeampaa toimia viranomaisten kanssa kuin ulkomaisilla.

– Ulkomaiset ottavat näitä oman hallintonsa kanssa esiin aika korkealla tasolla. Venäläisillä ei ole tätä mahdollisuutta, hän huomauttaa.

Venäläisten yritysten toiminta­ympäristöä tutkiva professori Karashova kertoo, että pienten ja keskisuurten yritysten pitkäjänteistä toimintaa ja laajentumista hankaloittavat myös byrokratia, lainsäädäntömuutokset ja valtionyhtiöiden vahva rooli. Ne heikentävät investointi- ja riskinottohalukkuutta.

Tämän vuoksi Venäjällä työskentelee pienissä ja keskisuurissa yrityksissä vain neljäsosa työvoimasta. Se on puolet OECD:n keskiarvosta

– Viime vuoden lopulla lopetti yli 600 000 pientä yritystä, vaikka sähköistä asiointia on pyritty helpottamaan ja yrityksen aloittamiseen liittyviä kuluja alentamaan. Suurin taustatekijä ovat lainsäädäntömuutokset, Karashova kertoo.

Lainsäädäntömuutokset rasittavat juuri pieniä yrityksiä, koska niillä ei ole aikaa ja voimavaroja perehtyä byrokratiaan.

Yrityksen koon mukaan kasvavat verot vaikuttavat venäläisomisteisten yritysten kasvuhaluun, vaikka suomalaisten kannalta verot ovatkin maltillisia.

Paikallisomisteiset firmat pilkkovat hankaliksi kokemiensa verojen vuoksi yrityksiä pieniksi, perustavat lyhytaikaisiakin yrityksiä ja käyttävät pienyrityksiä rahanpesuun. Tämä haittaa rehellisiä pienyrittäjiä.

– Pankki saattaa jäädyttää yhtä äkkiä pienyrityksen tilit, Karashova kertoo ongelman näkymisestä tosissaan yritykseensä panostavaan pienyrittäjään.

Vuorion mukaan suuria yksityispankkeja on otettu valtion hoteisiin, koska niiden ei ole haluttu antaa kaatua. Valtion merkittävä rooli vähentää kilpailua myös esimerkiksi energia-alalla.

– Meillä on kyllä suunnitelma valtionyhtiöiden yksityistämisestä, mutta se etenee hitaasti. Toisaalta valtionyhtiöiden johtamista on kyllä kehitetty, Karashova valaisee.

EK:n Venäjä-johtaja Vuorio lisää, että jotkut valtio-omisteiset yritykset kuten Sberbank ja lentoyhtiö Aeroflot ovat uusiutuneet vauhdilla. Ongelma on silti, että valtionyhtiöt dominoivat, kilpailu rajoittuu eikä pienyrityksillä ole tilaa kasvaa.

–Myös sääntely ja hallinnon byrokratia kuormittavat pienyrityksiä. Lisäksi niiden on vaikeaa saada rahoitusta, joka on erittäin kallista verrattuna Suomeen, Vuorio sanoo.