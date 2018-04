Rokotepelko leviää internetissä – Tuhkarokko tappanut jo kymmeniä lapsia Romaniassa

Rokotteista leviävät huhut ovat saaneet tuhoisia seurauksia Romaniassa, jossa viime aikojen tuhkarokkoepidemia on levinnyt laajasti. Noin 12 000 ihmistä Romaniassa on vuoden 2016 jälkeen sairastunut tuhkarokkoon. Heistä 46 on kuollut. Kuolleista 39 oli alle kolmivuotiaita lapsia, jotka eivät olleet saaneet rokotuksia.

Paikalliset terveysviranomaiset kertovat monien vanhempien kieltäytyvän rokotuksista kuultuaan perättömiä väitteitä, että rokotukset aiheuttaisivat autismia.

– Ihmiset ovat epäluuloisia, koska he lukevat kaiken maailman juttuja netistä, sanoi Prahovan julkisen terveyden virastossa työskentelevä lääkäri Silvana Dan.

Prahovan lähellä kuoli helmikuussa 11 kuukauden ikäinen tyttö, jota ei ollut rokotettu.

– Hänen vanhempansa kieltäytyivät kirjallisesti rokottamasta lapsiaan nähtyään televisiossa jutun, jossa kerrottiin rokotteiden tappavan, kertoi Valea Seican pormestari Ioan Pravat.

Tuhkarokkotapaukset ovat erityisen yleisiä maan köyhän ja heikosti koulutetun romaniväestön keskuudessa.

Romaniassa vain 75 prosenttia väestöstä on saanut täyden rokotusturvan tuhkarokkoa vastaan. Monet moittivat heikosta rokotepeitosta myös Romanian viranomaisia, jotka eivät ole huolehtineet rokotteiden saatavuudesta riittävän hyvin.

Maailman terveysjärjestö WHO suosittelee, että rokotepeiton tulisi olla vähintään 95 prosenttia, jotta tauti ei leviäisi. WHO:n mukaan tuhkarokon aiheuttamat kuolemantapaukset ovat vähentyneet viime vuosina tuntuvasti. Vuonna 2000 tautiin kuoli koko maailmassa yli puoli miljoonaa ihmistä, mutta uhrien määrä laski 90 000:n vuonna 2016.

Helposti tarttuvan taudin harvinaistuminen on kuitenkin Romaniassa ja muualla johtanut siihen, että yleisön jäsenistä monet ovat alkaneet epäillä, ovatko rokotukset ollenkaan tarpeellisia.