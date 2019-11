Romanian istuva presidentti Klaus Iohannis on voittamassa jatkokauden presidentinvaalien toisella kierroksella, kertovat ovensuukyselyt. Niiden mukaan hän olisi saamassa noin 65 prosenttia äänistä ja vastaehdokas, sosiaalidemokraattien Viorica Dancila, noin 35 prosenttia.

Keskustaoikeistolainen Iohannis on profiloitunut ensimmäisen kautensa aikana korruption vastustajana ja oikeusvaltion puolustajana. Korruptioskandaaleissa ryvettyneitä sosiaalidemokraatteja (PSD) edustavan entisen pääministerin Viorica Dancilan hallitus kaatui epäluottamuslauseeseen viime kuussa.

Vaalien ensimmäisellä kierroksella kaksi viikkoa sitten Iohannis sai 38 prosenttia äänistä ja Dancila 22 prosenttia.

PSD:n kannatus on romahtanut puolueen yritettyä muun muassa ajaa läpi lakia, joka olisi armahtanut korruptiosta tuomittuja poliitikkoja, joista nimekkäimmät edustivat PSD:tä. PSD on Romaniaa vuoteen 1989 asti hallinneen kommunistipuolueen suora perillinen, ja se on ollut maan valtapuolue myös viime vuosikymmenet.

Romanian presidentin valtaoikeudet ovat melko suuret. Hän muun muassa johtaa maan ulkopolitiikkaa, osallistuu EU-kokouksiin ja nimittää pääministerin.