Ruotsalainen syyttäjä vaatii rap-artisti Asap Rockyn pidätyksen jatkamista

Ruotsalaiseen vankilaan päätynyt amerikkalainen rap-artisti Asap Rocky voi joutua odottamaan vapautumistaan kolmannen viikon. Syyttäjä Daniel Suneson on pyytänyt pidätyksen jatkamista ensi torstaihin asti. Syyttäjän mukaan epäillyn pahoinpitelyn tutkinta vaatii vielä lisäaikaa.

Kohua herättänyt tapaus on nostattanut Yhdysvalloissa julkkisvetoisen solidaarisuusliikkeen. Muun muassa tosi-tv-tähti Kim Kardashian on vedonnut Valkoiseen taloon, jotta se vaatisi 30-vuotiaan artistin vapauttamista. Asap Rocky on oikealta nimeltään Rakim Mayers. Hänet pidätettiin Tukholmassa 3. heinäkuuta katutappelun takia.

Tukholman yössä puhjenneessa käsikähmässä rap-artisti ja kaksi hänen seurueeseensa kuulunutta miestä tappelivat kahden miehen kanssa. Riidan kerrotaan puhjenneen rikotuista kuulokkeista. Tapahtumasta on julkaistu parikin videota, ja osapuolet syyttävät yhteenotosta toisiaan. Ruotsin syyttäjänviraston mukaan myös tappelun vastapuolen tekoja tutkitaan.

Pidätyksen perustelut on asetettu kyseenalaiseksi. Ruotsin asianajajaliiton pääsihteeri Anne Ramberg sanoi Dagens Nyheterille, että Ruotsin kansalaista ei ikimaailmassa pidettäisi vastaavassa tilanteessa pidätettynä.

Kesälomakausi pitkittää tutkintaa

Tukholmalainen tuomioistuin määräsi 5. heinäkuuta, että Mayersin ja hänen seurueensa jäsenten pidätystä jatketaan tutkinnan ajaksi, koska heidän epäillään muuten pakenevan ulkomaille. Mayers on kuvannut olojaan Kronobergin vankilassa epäinhimillisiksi ja valittanut myös kehnosta ruoasta.

Sosiaalisessa mediassa leviävään vetoomukseen Mayersin vapauttamiseksi on kertynyt yli 600 000 allekirjoitusta. Mayersia tukemaan ovat asettuneet Kardashianin lisäksi muun muassa artistit Post Malone, Sean "Diddy" Combs, Nicki Minaj, Meek Mill ja Justin Bieber. Artistin vapauttamista ovat vaatineet myös useat Yhdysvaltojen kongressin jäsenet.

Ruotsin ulkoministeriö on vastannut vetoomuksiin toteamalla, että maan oikeusjärjestelmä on hallituksesta riippumaton. Tapauksen käsittelyä näyttää venyttäneen myös se, että alkuperäinen tutkinnanjohtaja jäi kesälomalle ja vaihtui toiseen.