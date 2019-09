Ruotsalaisen Greta Thunbergin viesti ilmastokokoukselle: Olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni

YK:n ilmastohuippukokouksessa nähtiin vihainen ruotsalainen 16-vuotias ilmastoaktivisti Greta Thunberg, joka osoitti syyttävät sanansa maailman johtajille. Thunberg sanoi näiden pettäneen hänen sukupolvensa, koska kasvihuonepäästöjen torjunnassa on epäonnistuttu.

– Tämä on väärin. Minun ei pitäisi olla täällä. Minun pitäisi olla koulussa valtameren toisella puolella, hän sanoi.

– Te olette varastaneet unelmani ja lapsuuteni tyhjillä sanoilla, ja kuitenkin minä olen yksi onnekkaista. Ihmiset kärsivät, ihmiset kuolevat, koko ekosysteemi on romahtamassa, Thunberg jyrähti.

Thunberg ja 15 muuta lasta ja nuorta luovuttivat New Yorkissa virallisen valituksen oikeuksiensa loukkaamisesta YK:n lapsen oikeuksien komitealle. Valituksen tekijöiden mukaan hallitusten toimimattomuus ilmastonmuutoksen hillinnässä loukkaa heidän oikeuksiaan, jotka on määritelty YK:n lasten oikeuksien sopimuksessa. Valitus kohdistuu viiteen valtioon, jotka uutiskanava CNN:n mukaan ovat Saksa, Ranska, Brasilia, Argentiina ja Turkki.

Valituksen jättäneet lapset ja nuoret olivat iältään 8–17-vuotiaita ja he tulivat eri puolilta maailmaa.

"Suomi johtaa esimerkin voimalla"

Jos ilmastotoimet epäonnistuvat, on nuoren sukupolven tulevaisuus vaakalaudalla, sanoi presidentti Sauli Niinistö YK:n ilmastohuippukokouksessa omassa puheessaan.

Niinistön mukaan maailmanlaajuinen siirtyminen hiilineutraaliuteen tarkoittaa yhteiskuntiemme kokonaisvaltaista muutosta.

– Puolinaiset toimet eivät riitä. Meidän on saatava kaikki poliittiset toimemme saumattomasti tehokkaiden ilmastotekojen tueksi.

Niinistön mukaan Suomi haluaa johtaa "esimerkin voimalla" ja Suomen nykyiset kansalliset ilmastotavoitteet ovat maailman kunnianhimoisimpia.

– Hallituksemme on sitoutunut saavuttamaan hiilineutraaliuden vuoteen 2035 mennessä. Pian sen jälkeen aiomme ensimmäisenä teollisena taloutena muuttua hiilinegatiiviseksi, Niinistö sanoi.

Presidentin mukaan tehtävä on vaativa, mutta siihen vaadittava teknologia ja innovaatiot ovat jo olemassa. Hän myös vakuutti, että suomalaiset ovat täysin sitoutuneita määrätietoisiin ilmastotekoihin.

– Haaste on valtava. Mutta niin on palkintokin: kestävä tulevaisuus seuraaville sukupolville. Meidän velvollisuutemme on taata se, Niinistö sanoi.

Trumpin yllätysesiintyminen

Ilmastohuippukokouksen yllätyksestä vastasi Yhdysvaltain presidentti Donald Trump, joka vastoin ennakko-odotuksia putkahtikin paikalle. Tosin hän viipyi paikalla vain muutamia minuutteja.

Trump on toistuvasti ilmaissut epäilynsä siitä, että maapallon lämpeneminen johtuisi ihmisten toimista. Hän myös veti maansa pois Pariisin ilmastosopimuksesta vuonna 2017.