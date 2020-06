Ruotsalaiset luottavat edelleen hallitukseen koronakriisin keskellä

Luottamus Ruotsin hallituksen ministereihin on kasvanut koronakriisin aikana, kertoo tuore mielipidemittaus. Eniten ruotsalaiset luottavat pääministeri Stefan Löfveniin ja toiseksi eniten valtiovarainministeri Magdalena Anderssoniin. Kolmantena on puolustusministeri Peter Hultqvist.

Eniten luottamustaan on kasvattanut koronakriisin keskellä runsaasti esillä ollut sosiaaliministeri Lena Hallengren, yli 15 prosenttiyksikköä edellisestä mittauksesta. Silti Hallengren yltää ministerien luottamuslistalla vasta seitsemännelle tilalle. Kaikki luottamuslistan kärkikymmenikön ministerit ovat sosialidemokraatteja.