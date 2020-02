Ruotsalaisia evakuoidaan tänään Wuhanista, mediatietojen mukaan Ranskaan on lentämässä satoja eurooppalaisia – suomalaisten kotiuttamisesta ei tietoa

Ranskaan on tulossa tänään evakuointilento, jolla kuljetetaan noin 250 ranskalaista ja 100 muiden Euroopan maiden kansalaista Kiinasta, kirjoittaa ruotsalainen Aftonbladet. Joukossa on myös ruotsalaisia.

Lehti viittaa muun muassa ranskalaisen uutiskanavan France Infon tietoihin. Kanava kertoo, että ranskalaisten lisäksi lennolla on muun muassa belgialaisia, tanskalaisia, hollantilaisia, tshekkejä ja slovakkeja. Koneen on määrä saapua Etelä-Ranskaan iltapäivällä klo 14.30 Suomen aikaa.

Ranskalaiset ja osa muista matkustajista on jäämässä pois Istresin sotilaslentokentällä, minkä jälkeen heidät majoitetaan paikallisen palomieskoulun asuntolaan, kertoo uutiskanava France Bleu. Perjantaina Ranskaan saapuneen ensimmäisen evakuointilennon 178 matkustajaa vietiin kahden viikon mittaiseen karanteeniin lomakeskukseen lähellä Marseillea.

Loput matkustajista jatkavat Istresistä Brysselin lähellä sijaitsevalle Melsbroekin sotilaslentokentälle.

Toistakymmentä ruotsalaista mukana

Ranskalaismediat eivät mainitse muita kansalaisuuksia, mutta ruotsalainen uutistoimisto TT kertoo, että yksitoista ruotsalaista on palaamassa kotimaahan. Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa, että Ranska on järjestämässä evakuointilentoa.

Britannian yleisradioyhtiö BBC puolestaan kirjoittaa, että Britannia on sopinut useiden brittien kotiinkuljetuksesta Wuhanista Ranskan järjestämällä lennolla. Asian on vahvistanut Britannian Pekingin-suurlähetystö. BBC:n tietojen mukaan lennolla olisi yksitoista brittiä.

Suomalaisten paluusta ei vielä tietoa

Suomen ulkoministeriö on kertonut, että Hubein maakunnassa olevia suomalaisia on tarkoitus evakuoida yhteislennolla. Ministeriö ei ole kuitenkaan kertonut yksityiskohtia suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta. Suomalaisia on ollut alueella matkustusilmoitusten perusteella alle 10. Ulkoministeriöllä ei tässä vaiheessa ole tiedotettavaa suomalaisten tilanteesta, kerrotaan ministeriön viestintäpäivystyksestä STT:lle.

Ruotsin viranomaiset eivät kerro, mitä Ruotsin kansalaisille tapahtuu. Ruotsin sosiaaliministeri Lena Hallengren kertoi TT:lle lauantaina, että kotimaahan palaavia ruotsalaisia kohdellaan kutakin oman tilanteensa mukaan, eikä yhtenä ryhmänä.