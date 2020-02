Ruotsalaisia evakuoidaan tänään Wuhanista, mediatietojen mukaan samalla lennolla tulossa satoja eurooppalaisia – suomalaisten kotiuttamisesta ei tietoa

Ranskaan on tulossa tänään evakuointilento, jolla kuljetetaan noin 250 ranskalaista ja 100 muiden Euroopan maiden kansalaista Kiinasta, kirjoittaa ruotsalainen Aftonbladet. Joukossa on myös ruotsalaisia.

Lehti viittaa muun muassa ranskalaisen uutiskanavan France Infon tietoihin.

Ruotsalainen uutistoimisto TT kertoo, että yksitoista ruotsalaista on palaamassa kotimaahan. Ruotsin ulkoministeriö vahvistaa, että Ranska on järjestämässä evakuointilentoa. Se ei kuitenkaan kerro, mihin aikaan ja mille kentälle lento laskeutuu.

Britannian yleisradioyhtiö BBC puolestaan kirjoittaa, että Britannia on sopinut useiden brittien kotiinkuljetuksesta Wuhanista Ranskan järjestämällä lennolla. Asian on vahvistanut Britannian Pekingin-suurlähetystö. BBC:n tietojen mukaan lennolla olisi yksitoista brittiä. Koneen on määrä saapua Etelä-Ranskaan iltapäivällä klo 14.30 Suomen aikaa. France Infon mukaan kyse on Istresissä sijaitsevasta lentotukikohdasta.

Suomen ulkoministeriö on kertonut, että Hubein maakunnassa olevia suomalaisia on tarkoitus evakuoida yhteislennolla. Ministeriö ei ole kuitenkaan kertonut yksityiskohtia suomalaisten mahdollisesta kotiuttamisesta. Suomalaisia on alueella matkustusilmoitusten perusteella alle 10. Ulkoministeriöllä ei tässä vaiheessa ole tiedotettavaa suomalaisten tilanteesta, kerrotaan ministeriön viestintäpäivystyksestä STT:lle.