Ruotsi julisti koronaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi

Ruotsin hallitus on julistanut uuden koronaviruksen yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi. Päätös tehtiin ylimääräisessä kokouksessa maan terveysviranomaisten pyynnöstä.

Päätös antaa Ruotsin viranomaisille tavallista laajemmat oikeudet julistaa esimerkiksi karanteeneja ja eristyksiä.

Aiemmin yleisvaarallisiksi taudeiksi on Ruotsissa luokiteltu ebola, sars ja isorokko.

Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan julisti torstaina uuden koronaviruksen leviämisen kansainväliseksi terveysuhaksi. Virusta on tavattu Kiinan lisäksi yli 20 maassa. WHO ei kuitenkaan toistaiseksi suosittanut matkustuskieltoja.

Sen sijaan lukuisat maat ovat sittemmin neuvoneet kansalaisiaan välttämään Kiinaan matkustamista. Myös Suomen ulkoministeriö päivitti perjantaina Kiinaa koskevaa matkustustiedotettaan. Sen mukaan matkustamista Wuhanin kaupunkiin sekä muualle Hubein maakuntaan tulee välttää.

Monet lentoyhtiöt, mukaan lukien Finnair, ovat kertoneet keskeyttävänsä lennot Kiinaan.

Kiina arvosteli perjantaina Yhdysvaltoja siitä, että maa oli kehottanut amerikkalaisia karttamaan Kiinaa ja kehottanut siellä olevia lähtemään koronaviruksen takia.

– Tietyt Yhdysvaltain viranomaisten sanat ja teot eivät ole todenperäisiä eivätkä sopivia, sanottiin Kiinan ulkoministeriön tiedottajan lausunnossa.