Ruotsi kaavailee lisäystä asepalvelukseen otettavien määrään

Ruotsi harkitsee kasvattavansa asepalvelukseen otettavien määrää.

Puolustusministeri Peter Hultqvist kirjoittaa sanomalehti Dagens Nyheterissä, että peruskoulutukseen valittavien määrää voitaisiin kasvattaa tuhannella nykyisestä.

Hultqvistin mukaan syynä on se, että Ruotsin asevoimilla on vaikeuksia saada henkilöstöä samaan aikaan kun turvallisuustilanne maailmalla on heikentynyt.

Ruotsin hallitus luopui velvollisuudesta asepalvelukseen vuonna 2010, mutta päätti palauttaa sen viime vuonna. Hultqvistin mukaan päätös oli tarpeellinen.

– Jotta voisimme edelleen vahvistaa asevoimiemme henkilöstöä, harkitsemme nyt mahdollisuutta kasvattaa peruskoulutukseen otettavien määrää 4 000:sta 5 000:een vuosittain, ministeri kirjoitti.