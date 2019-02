Ruotsi kutsui Guatemalan lähettiläänsä kotiin neuvotteluihin

Ruotsi on kutsunut Guatemalan lähettilään Anders Kompassin kotiin neuvotteluihin. Ulkoministeri Margot Wallström sanoo tiedotteessa, että päätöksen takana on Guatemalan poliittinen tilanne ja maiden kahdenväliset suhteet.

Guatemala vaati viime toukokuussa Ruotsia kutsumaan Kompassin kotiin, koska hänen sanottiin kutsuneen Guatemalaa korruptoituneeksi. Guatemalan korkein oikeus kuitenkin torppasi hallituksen aikeet Kompassin karkottamiseksi.

Guatemalan johto on äkeissään Ruotsin toiminnasta YK:n komiteassa, joka on muun muassa selvittänyt Guatemalan korruptiota ja järjestäytynyttä rikollisuutta. Presidentti Jimmy Moralesin mukaan komitea on sekaantunut maan sisäpolitiikkaan. Morales ilmoitti tammikuussa YK:lle komitean tehtävänannon lopettamisesta.