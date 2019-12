Ruotsi kytki Ringhalsin ydinvoimalan kakkosreaktorin päältä – tavoitteena purkaa voimala, Ruotsin oppositio vastustaa

Ruotsi sulki maanantaina Ringhalsin ydinvoimalan kakkosreaktorin Varbergissa Länsi-Ruotsissa yli 40 vuoden käytön jälkeen.

Sulkemisen on määrä johtaa vuonna 2022 alkavaan ydinvoimalan reaktoreiden purkuun, jonka on arveltu vievän ainakin kahdeksan vuotta.

Ringhalsin sulkemispäätös tehtiin vuonna 2015, koska suurin omistaja Vattenfall ja saksalainen Uniper eivät nähneet toimintaa kannattavana. Uniperin enemmistöomistus on siirtymässä suomalaiselle Fortumille.

Ringhalsin voimalan lopettamispäätöksestä on väännetty jonkin aikaa. Ruotsissa oppositio on vaatinut jatkamaan ydinvoimalan toimintaa muun muassa siksi, että sen toimintaa on pidetty nyt kannattavampana.

Voimalan jatkoa ei kuitenkaan ole pidetty vaihtoehtona johtuen muun muassa turvallisuussyistä.