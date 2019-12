Ruotsidemokraattien kannatus kasvaa vauhdilla

Ruotsidemokraattien kannatus kasvaa länsinaapurissa kohisten. Puolue saa Ruotsin tilastokeskuksen (SCB) tuoreessa mittauksessa 22,6 prosentin kannatuksen. Edellisestä toukokuussa tehdystä kyselystä ruotsidemokraattien kannatus kasvoi peräti 5,5 prosenttiyksikköä ja viime vuoden vaaleistakin yli 5 prosenttiyksikköä.

Sosiaalidemokraatit on mittauksessa edelleen suosituin puolue 26,3 prosentin kannatuksella. Tulos on kuitenkin puolueen huonoin SCB:n mittausten historiassa. Tuki demareille on huvennut 1,3 prosenttiyksikköä puolessa vuodessa.

Tiistaina julkistetun laajan kyselyn mukaan maltillinen kokoomus on jäänyt selvästi ruotsidemokraateista reilun 18 prosentin kannatuksella. Tuki puolueelle on tosin kasvanut edellisestä toukokuun mittauksesta.

Suoranaisen romahduksen SCB:n mittauksessa kokevat kristillisdemokraatit. Puolueen kannatus on laskenut puolessa vuodessa yli 6 prosenttiyksikköä.

Suurin osa ruotsidemokraattien lisääntyneestä kannatuksesta onkin peräisin juuri kristillisdemokraattien riveistä. Seuraavaksi eniten ruotsidemokraatteihin on siirtynyt tukea kokoomuksesta ja sosiaalidemokraateista.

SCB:n kyselyyn haastateltiin satunnaisotannalla yli 9 000:ta äänestysikäistä ruotsalaista pääosin marraskuun aikana.