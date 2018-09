Ruotsidemokraattien nousu on nakertanut pahimmin maltillista kokoomusta

Maahanmuutto sekä laki ja järjestys. Emeritusprofessori Sören Holmbergin mukaan ei ole epäilystäkään, mitkä teemat selittävät ruotsidemokraattien suosion kasvua.

– Nämä ovat ne asiat, jotka ruotsidemokraatit omistavat, Holmberg kuvaa STT:n puhelinhaastattelussa Göteborgista.

Ruotsidemokraatit on lisäksi onnistunut laajentamaan suosiotaan vakiintuneista pääteemoistaan uusille aloille. Puheet terveydenhuoltoon ja vanhustenhoitoon panostamisesta ovat tuoneet puoluetta sosiaalidemokraattien perinteiselle tontille, verotuslinja taas puhuttelee monia maltillisen kokoomuksen kannattajia.

– Ruotsidemokraattien vahvinta tukijoukkoa eivät ole enää työläiset, vaan yrittäjät, erityisesti pienyrittäjät, Holmberg kertoo.

Ruotsidemokraatit ovat yhä leimallisesti miesten, erityisesti vähemmän koulutettujen miesten puolue. Kannattajien ikäprofiili on kuitenkin muuttunut. Vielä 10–15 vuotta sitten äänestäjissä oli paljon nuoria, nykyään puolue on vahvoilla 50–65-vuotiaiden parissa.

Ruotsidemokraattien suosion kasvu on Holmbergin mukaan syönyt suhteellisesti eniten kokoomuksen ja kristillisdemokraattien kannatusta, mutta suurin puolue sosiaalidemokraatit tulee häviäjissä kolmantena. Vaikka ruotsidemokraatit sijoitetaan monissa kysymyksissä politiikan oikealle laidalle, hyvinvointivaltiota koskevissa kysymyksissä puolue on Holmbergin mukaan lähempänä demareita.

Porvarihallituksen tukipuolueeksi?

Ruotsidemokraatit perustettiin vuonna 1988, eikä sen kannatus ole laskenut sen jälkeen yksissäkään vaaleissa.

– 30 vuotta. Se on maailmankin mitassa aika ainutlaatuista ja näyttää jatkuvan Holmberg sanoo.

Edellisissä, vuoden 2014 vaaleissa puolue nousi raketin lailla kolmanneksi suurimmaksi ryhmäksi 13 prosentilla äänistä. Nyt luvassa on jo noin 18–20 prosenttia. Vuoden 2015 jälkeen nopea nousu on tasaantunut, mutta kannatus on vakiintunut aiempaa korkeammaksi.

– On kiinnostavaa nähdä, nouseeko puolue toiseksi suurimmaksi ohi maltillisen kokoomuksen, Holmberg sanoo.

Suosion jatkuva nousu herättää kysymyksen pääsemisestä hallitusvastuuseen. Holmberg ei usko, että Ruotsi seuraisi tässä Suomen ja Norjan "serkkujen" perussuomalaisten ja edistyspuolueen esimerkkiä.

Sen sijaan Ruotsissa keskustellaan siitä, millaista hiljaista tai avointa tukea ruotsidemokraatit voisi antaa hallitukselle. Kyseeseen tulisi lähinnä kokoomuksen Ulf Kristerssonin johtama porvarillinen vähemmistöhallitus.

– Pääministeristä (valtiopäivillä) äänestettäessä riittää, että äänestää tyhjää, Holmberg muistuttaa.

Ruotsidemokraattien nousu tekee hallituksen muodostamisesta entistäkin vaikeampaa.

– Se, mitä tapahtuu vaalien jälkeen, voi olla jännittävämpää kuin se, mitä tapahtuu ensi sunnuntaina, Holmberg tiivistää.