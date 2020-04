Ruotsin Löfven sanoi maansa kohdanneen koronakriisin valmistautumattomana – Espanjassa koronakuolemien määrä jatkaa laskuaan

Ruotsi kohtasi koronaviruspandemian valmistautumattomana, sanoi maan pääministeri Stefan Löfven Ruotsin yleisradioyhtiön SVT:n lauantaina lähetetyssä haastattelussa.

Ruotsalaiset eivät pääministerin mukaan saa herpaantua, sillä tilanne on edelleen vakava. Löfven korosti maanmiehilleen, että nyt ei voi ajatella viikkoja vaan kuukausia. Koronakriisi ei ole pitkään aikaan ohi, vaan se kestää.

SVT:n haastattelussa Löfven sanoi, että on selvää, ettei Ruotsin valmius ollut tarpeeksi hyvä kohtaamaan kriisiä.

– Siksi olemme hyväksyneet kansallisen turvallisuusstrategian, jossa on mukana kaikki vesihuollosta ja sähköntuotannon ylläpidosta terveydenhuoltoon. Olemme aloittaneet työn ja siten voimme tehdä johtopäätöksiä tästä kriisistä oppiaksemme, mitä tarvitaan.

Löfven korosti, että suurin osa ruotsalaisista noudattaa viranomaisten neuvoja ja pitää välimatkaa toisiin ihmisiin. Mutta osa ei näin tee, ja siksi hallituksen täytyy "puuttua asiaan kovin ottein". Sellaiset ravintolat, joissa asiakkaat eivät pidä välimatkaa toisiinsa, suljetaan, Löfven sanoi.

Ruotsissa on varmistettuja koronavirustartuntoja yli 10 100. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut 887 ihmistä eli miljoonaa asukasta kohti on kuollut 88 ihmistä.

Johnsonin toipumisen kerrotaan sujuvan hyvin

Britannian pääministerin Boris Johnsonin toipuminen koronaviruksen aiheuttamasta taudista on sujunut hyvin, kertoivat viranomaiset lauantaina. Johnsonin kerrottiin kykenevän tekemään sairaalan vuodeosastolla lyhyitä kävelymatkoja.

Britanniassa on tähän mennessä varmistettu liki 79 000 koronavirustartuntaa. Viruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut lähes 9 900 ihmistä. Britanniassa on kuollut 145 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Terveysministeriö kertoi lauantaina, että viimeisen vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia oli 917.

Hellekelit mittaavat brittien koronakuria

Brittiviranomaiset jännittävät nyt, miten kuuliaisesti kansalaiset noudattavat kotonapysymiskäskyä sään muuttuessa kesäiseksi. Osiin saarivaltiota on luvattu pääsiäisviikonloppuna jopa hellettä.

– Kansakunnan päättäväisyyttä mitataan nyt. Vaikka sää olisi kuinka lämmin ja puisto tai ranta kuinka houkutteleva, kaikkien pitää edelleen pysyä kotona, koska sairaaloissa ympäri maan terveydenhuollon työntekijät taistelevat yötä päivää pitääkseen vakavasti sairaat ihmiset hengissä, terveysministeri Matt Hancock sanoi lauantaina hallituksen päivittäisessä tiedotustilaisuudessa.

Hancock korosti, että koronaepidemian huippu on Britanniassa edelleen vasta tulossa eikä kukaan tiedä, milloin se saavutetaan. Vasta kun huippu on ylitetty, koronaan liittyviä rajoituksia voidaan ryhtyä purkamaan, ministeri tähdensi.

Espanjassa metroasemilla jaetaan kasvosuojaimia

Espanjassa uusien koronakuolemien määrä jatkoi laskuaan lauantaina kolmatta päivää peräkkäin. Viimeksi kuluneen vuorokauden aikana uusia kuolemantapauksia kirjattiin 510. Määrä oli alin melkein kolmeen viikkoon.

Kaikkiaan koronaviruksen takia on kuollut Espanjassa yli 16 300 ihmistä. Määrä on kolmanneksi suurin Italian ja Yhdysvaltojen jälkeen. Espanjassa on kuollut 350 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja Espanjassa on tähän mennessä rekisteröity lähes 162 000.

Maanantaista lähtien metro- ja rautatieasemilla ihmisille jaetaan kasvosuojaimia, kun jotkut liikkeet avaavat toimintojaan kahden viikon "talviunen" jälkeen, kertoi Espanjan terveysministeri perjantaina.

Koronarajoitukset ovat kuitenkin voimassa ainakin 25. huhtikuuta asti.

Viime vuosisadan epidemiat tappavampia kuin 2000-luvun epidemiat

Espanjantauti 1918–1919

– Tappoi jopa 50 miljoonaa ihmistä maailmassa (lähteenä Yhdysvaltain tautikeskus CDC).

– Pahimmillaan syyskuusta 1918 huhtikuuhun 1919, pidetään tappavimpana näin lyhyen aikaa kestäneistä epidemioista.

– Tautiin kuoli runsaasti enemmän ihmisiä kuin ensimmäisessä maailmansodassa.

– Kuolleisuusprosentti yli 2,5 (CDC).

Aasialainen influenssa 1957–1958

– Kuolleita maailmanlaajuisesti noin 1,1 miljoonaa (CDC).

– Pandemian aikana kaksi aggressiivista aaltoa.

Hongkongilainen influenssa 1968–1970

– Noin miljoona ihmistä kuoli eri puolilla maailmaa (CDC).

– Tappoi etenkin lapsia.

Aids vuodesta 1981 eteenpäin

– Nykyajan tappavin epidemia.

– YK:n yhteisen Aids-ohjelman (Unaids) mukaan maailmassa on tähän mennessä kuollut aidsiin noin 32 miljoonaa ihmistä.

Sars 2002–2003

– Vaikutti etenkin Aasiassa.

– Sars tappoi 774 ihmistä, joista suurin osa Kiinassa ja Hongkongissa. Yksi suomalainen kuoli sars-keuhkokuumeeseen työmatkalla Kiinassa 2003.

– Levisi noin 30 maahan.

– Kuolleisuusprosentti 9,5.

Lintuinfluenssa 2003–2004

– Yli 400 ihmistä kuoli pääasiassa Kaakkois-Aasiassa.

Sikainfluenssa 2009–2010

– Maailman terveysjärjestön WHO:n mukaan kuolleita oli 18 500. Lääketieteen aikakauslehden Lancetin mukaan luku on 151 700–575 400.

Ebola 2013–2016 ja vuodesta 2018 eteenpäin

– Tappavin verenvuotokuume, joka puhkesi Länsi-Afrikassa 2013. Vuoteen 2016 mennessä tappoi yli 11 300 ihmistä, pääasiassa Guineassa, Liberiassa ja Sierra Leonessa.

– Virus ilmaantui uudestaan elokuussa 2018 Kongon demokraattisen tasavallan itäosissa ja on surmannut yli 2 200 ihmistä.

– 10. huhtikuuta 2020 raportoitiin uudesta tapauksesta. Se ilmaantui vain hieman ennen kuin ebolaepidemia piti julistaa virallisesti päättyneeksi.

---

Lähteinä myös Guardian ja BBC.