Ruotsin Norrbottenin alueella nostettiin valmiustasoa Jällivaaran koronatartuntojen vuoksi

Ruotsin pohjoisosassa sijaitsevalla Norrbottenin alueella on nostettu valmiustasoa Jällivaaran nopeasti nousseiden koronavirustartuntamäärien vuoksi. Valmiustason nostosta päätettiin lauantai-iltana ja päätös astui voimaan sunnuntaina.

– Tilanne on kireä koko alueella, aluejohtaja Anna-Stina Nordmark Nilsson sanoi TT:lle.

Valmiustason nosto tarkoittaa muun muassa, että henkilöstö- ja sairaalapaikkaresurssit voidaan jakaa Norrbottenin alueella uudelleen parhaan mahdollisen hoidon tarjoamiseksi.

– Sekä sairaalapaikkojen että tehopaikkojen suhteen tilanne on kireä, Nordmark Nilsson jatkoi.

Keskiviikkona tuli ilmi, että Jällivaaran kunnassa koronavirustartuntojen tilanne on akuutti. Virustartuntojen kasvusta on merkkejä myös Kalixissa, ja tilanne terveydenhuollossa on jatkunut koko viikonlopun kireänä.

Henkilöstöä saatetaan kutsua lomalta töihin

Norrbottenin aluehallinto varoittaa lisäksi, että lomansa aloittaneet terveydenhuollon työntekijät voidaan kutsua takaisin töihin, mikäli tilanne vielä huononee.

– Toiveemme on, että lomat voidaan pitää ja olemme tietyin osin palkanneet henkilöstövuokrausyrityksistä henkilöstöä, jotta työntekijämme voisivat lomailla. Mutta nyt on todella, todella paha tilanne, Nordmark Nilsson jatkaa.

Ruotsissa ei ole juhannusviikonloppuna tiedotettu uusista koronaviruksen aiheuttamista kuolemista. Viimeisimmät tiedot ovat torstailta. Tuolloin Ruotsissa oli 5 053 koronavirukseen liittyvä kuolemaa 56 043 vahvistettua koronavirustartuntaa. 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 500 ihmistä liittyen koronavirukseen Worldometer-sivuston mukaan. Suomessa vastaava luku on 59.