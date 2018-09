Ruotsin akatemian skandaalia puidaan oikeussalissa

Ruotsin akatemiaa ravistellut skandaali päätyy tänään pieneltä osin tuomioistuimen käsittelyyn. Akatemiasta sittemmin eronneen jäsenen aviomies on syytteessä kahdesta vuonna 2011 tehdystä raiskauksesta. Uhri oli molemmilla kerroilla sama henkilö.

Vyyhti alkoi purkautua viime vuoden marraskuussa, kun useat naiset kertoivat Dagens Nyheter -lehdessä joutuneensa niin kutsutun "kulttuuriprofiilin" seksuaalisen häirinnän kohteeksi. Kohu johti lukuisiin eroihin akatemiasta sekä siihen, ettei akatemia valitse tänä vuonna kirjallisuuden Nobel-palkinnon saajaa.

Sittemmin on paljastunut, että kyseessä on Jean-Claude Arnault – akatemiasta eronneen Katarina Frostensonin aviomies. Arnault on kiistänyt kaikki syytteet.

Kirjallisuuden vuoden 2018 Nobel-palkintoa ei peruttu kokonaan, vaan se myöntäminen lykättiin ensi vuoteen. Vuonna 2019 jaetaan siis kaksi kirjallisuuspalkintoa yhdellä kertaa.

Aiemmin kirjallisuuden Nobel-palkintoa on lykätty samaan tapaan viidesti. Kokonaan palkinto on jäänyt jakamatta viimeksi toisen maailmansodan vuoksi.

Asian pääkäsittelylle Tukholman käräjäoikeudessa on varattu yhteensä kolme päivää tällä ja ensi viikolla.