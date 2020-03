Ruotsin koronakuolemat pomppasivat vuorokaudessa liki 60 prosenttia, mutta linja ei muutu

Ruotsissa 66 ihmistä on tähän mennessä kuollut koronavirusepidemiassa, kertoi maan kansanterveysviranomainen iltapäivällä. Menehtyneiden määrä on noussut vuorokaudessa 24:llä.

Vajaat 180 potilasta on ollut tai on parhaillaan tehohoidossa virustartunnan takia. Vahvistettuja tautitapauksia on yli 2 800.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsissa aletaan olla suhteellisen rauhallisen viime viikon jälkeen tilanteessa, jossa tautitapaukset lisääntyvät voimakkaasti

– Saa nähdä, mitä lähipäivinä tapahtuu, Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa.

Hän myönsi, että Tukholman alueella sairaanhoito alkaa olla jo melkoisessa paineessa. Eilen illalla kerrottiin 18 henkilön kuolleen vuorokauden kuluessa, ja pääkaupungin terveysviranomainen kuvaili tilannetta jo "myrskyksi".

Sosiaalihallituksen mukaan suojavälineitä ja tehohoidon paikkoja on Ruotsissa toistaiseksi tarpeeksi.

Tegnellilta kysyttiin pariinkin otteeseen, pitäisikö Ruotsin ottaa mallia Uudenmaan eristämisestä päättäneestä Suomesta. Hänen mukaansa Tukholman tai jonkin muun suurkaupungin eristäminen ei ole ajankohtaista, koska koronatartuntoja on niin paljon myös muualla Ruotsissa.

– Suomessa leviäminen on ollut vähäistä muualla maassa, siinä tilanteessa tuollainen toimenpide on hyvä, Tegnell sanoi.

Vappumarssit peruttiin

Ruotsissa Tegnellin edustama kansanterveysviranomainen on johtavassa roolissa päättämässä koronaepidemian vastaisista toimista, eivät poliitikot kuten muissa Pohjoismassa. Kaikki eivät ole olleet suosituksiin ja kehotuksiin perustuvaan linjaan tyytyväisiä.

Pari tuhatta eri alojen tutkijaa julkaisi Ruotsissa eilen avoimen kirjeen, jossa kansanterveysviranomaiselta vaadittiin sekä koronatestauksen huomattavaa lisäämistä että tiukempia rajoituksia ihmisten kohtaamisen rajoittamiseksi. Ruotsissa ei ole toistaiseksi esimerkiksi suljettu kouluja tai ravintoloita ja julkiset kokoontumisetkin sallitaan 500 henkilöön saakka.

Epidemialla on jo merkittävä symbolisia vaikutuksia: maan hallitseva sosiaalidemokraattinen puolue ja ammattiliittojen keskusjärjestö LO ovat päättäneet perua vappukulkueet ja vapun muut tapahtumat koronavirusepidemian takia.

Puoluesihteeri Lena Rådström Baastadin mukaan työläisten juhlaa pyritään viettämään verkon kautta.

Samaan aikaan Ruotsin hallitus neuvottelee ulkoministeri Ann Linden mukaan useiden eri lentoyhtiöiden kanssa lentojen järjestämisestä maailmalle jumiin jääneille ruotsalaismatkailijoille.

Lähteenä myös Dagens Nyheter, TT ja Ruotsin radio.