Ruotsin lukiot ja korkeakoulut palaavat lähiopetukseen – kesälomien vuoksi käytännön koulutyöhön pääosin vasta syksyllä

Ruotsissa lähiopetus muun muassa lukioissa, aikuisoppilaitoksissa ja korkeakouluissa voi jatkua kesäkuun puolivälistä lähtien, kertovat terveysviranomaiset. Etäopiskelu näissä laitoksissa alkoi koronaviruspandemian vuoksi 18. maaliskuuta.

Lukioiden kohdalla tämä tosin tarkoittaa opetuksen jatkumista kesälomien vuoksi vasta syksyllä. Kesän preppauskurssit voidaan nyt niin ikään järjestää lähiopetuksena.

– Koronavirus on vaikuttanut meihin kaikkiin, elämä on muuttunut. Oppilaiden arki on muuttunut, mutta syksyllä nämä oppilaitokset pääsevät palaamaan normaalin, sanoi pääministeri Stefan Löfven.

Korkeakouluopetuksesta ja tutkimuksesta vastaavan ministerin Matilda Ernkransin mukaan päätös oli tärkeä, jotta opinahjot voivat alkaa rauhassa valmistautua syksyyn.

Ruotsissa 84 uutta koronakuolemaa

Ruotsissa on kuluneen vuorokauden aikana raportoitu 84 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Yhteensä kuolleita on nyt 4 350.

Koronavirustartuntoja maassa on nyt yhteensä liki 36 500 ja runsaat 2 000 ihmistä on ollut tai on parhaillaan tehohoidossa, kertovat terveysviranomaiset.

Norjan pääministerin Erna Solbergin mukaan Norja ja Tanska ovat valmiita sallimaan vapaa-ajanmatkustuksen maiden välillä kesäkuun puolivälistä lähtien. Solberg ei osannut sanoa, koska matkustus Ruotsista tai muista Pohjoismaista sallittaisiin.