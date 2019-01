Ruotsin työnvälityksessä raju leikkaus – joka kolmas työpaikka katoaa, monet kunnat jäämässä ilman työnvälitystoimistoa

Ruotsin työnvälitys karsii rajusti työvoimaansa. Työpaikkoja on määrä vähentää jopa 4 500, mikä on kolmannes vakituisesta henkilöstöstä.

Lisäksi useita toimipisteitä eri puolilla maata aiotaan sulkea. Kyseessä on yksi suurimmista yksittäisistä työvoiman vähennyksistä Ruotsissa.

Päätösten taustalla ovat budjettileikkaukset ja uuden hallitusohjelman linjaukset. Vähennyksiä osattiin niiden pohjalta odottaa, mutta niiden laajuus on ammattiliittojen mukaan odotettua suurempi.

– Vaarana on, että tästä aiheutuu seurauksia asiakkaillemme ja heidän palvelulleen, varoitti työnvälityksen henkilökunnan ammattiosaston puheenjohtaja Fredrik Andersson.

Työnvälityksen pääjohtaja Mikael Sjöberg arvioi, että työpaikkojen vähennykset kohdistuvat pääosin maakuntiin. Raju vähennyssuunnitelma on jo herättänyt kuntakentällä huolta. Oletus on, että työnvälitys sulkee lukuisia toimipisteitä, joita nyt on 240. Oma toimisto puuttuu jo nyt monesta kunnasta.

Stefan Löfvenin uutta hallitusta muodostettaessa sovittiin, että työnvälityksen määrärahoja leikataan viime vuoden 8,4 miljardista kruunusta (noin 810 miljoonasta eurosta) 6,3 miljardiin vuonna 2021. Vastuuta käytännön työnvälityksestä kuntatasolla on määrä siirtää enemmän yksityisille toimijoille.

Neuvotteluja työvoiman vähennyksistä käydään ammattiliittojen edustajien kanssa. Ratkaisuja lopullisista irtisanomismääristä odotetaan huhtikuun loppuun mennessä. Oletus on, että irtisanottavien määrä jää pienemmäksi, sillä työnvälityksen henkilökunnassa on perinteisesti ollut melko suuri vaihtuvuus.