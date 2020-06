Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell veti sanojaan takaisin – uskoo valittuun koronastrategiaan

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell vakuutti keskiviikkona terveysviranomaisten päivittäisessä koronavirukseen liittyvässä tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin valitsema strategia koronavirustaistelussa on hänen mielestään edelleen hyvä.

Keskiviikkoaamuna levisi laajalle Ruotsin radion haastattelu, jossa Tegnell sanoi, että Ruotsin olisi pitänyt torjua koronaepidemiaa useammilla toimenpiteillä heti alusta alkaen.

– Ei se ole niin. Uskomme yhä, että strategiamme on hyvä. Sitten on tietenkin aina asioita, joita voi parantaa. Erityisesti silloin, kun katsoo jälkikäteen tekemisiään. Henkilökohtaisesti ajattelen, että olisi hankalaa vastata jotain muuta sellaiseen kysymykseen. Tässä työssä voi aina tehdä asioita paremmin, Tegnell sanoi tiedotustilaisuudessa SVT:n mukaan.

Tegnelliltä kysyttiin tilaisuudessa myös, mitä hän olisi tehnyt toisin nykyisillä tiedoilla.

– Edelleen on paljon asioita, joiden vaikutuksesta emme tiedä. Voi hyvin sanoa, että (tilanne) olisi huomattavasti parempi, jos olisimme olleet valmistautuneita paremmin vanhusten suojaamiseen. Ja olisi ollut hyvä, jos olisimme saaneet testauskapasiteetin käyttöön nopeammin, Tegnell jatkoi.

Ruotsin koronavirustilanne yhä karmea

Ruotsin tilanne koronaviruksen suhteen on yhä murheellinen. Keskiviikkona Tegnell kertoi, että koronavirukseen liittyvien kuolemien määrä oli kasvanut 74:llä uudella tapauksella. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia on Ruotsissa nyt 4 542. 10 miljoonan asukkaan Ruotsissa miljoonaa asukasta kohti on kuollut 450 ihmistä Worldometer-sivuston mukaan. Suomessa vastaava luku on 58.

Ruotsissa koronavirustartunnan on saanut 40 803 ihmistä. Keskiviikkona kerrottiin 2 214 uudesta tartunnasta.

Tegnell kehotti ruotsalaisia edelleen seuraamaan viranomaisten ohjeita ja suosituksia. Eli ei tarpeettomia matkoja, sairaana on pysyttävä kotona ja kontakteja yli 70-vuotiaisiin tai riskiryhmään kuuluviin on vältettävä.