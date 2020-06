Ruotsin valtionepidemiologi Tegnell veti sanojaan takaisin – uskoo valittuun strategiaan

Ruotsin valtionepidemiologi Anders Tegnell vakuutti keskiviikon tiedotustilaisuudessa, että Ruotsin valitsema strategia koronavirustaistelussa on edelleen hyvä. Tegnell kuitenkin myönsi, että Ruotsi tarvitsee parannuksia ja aina voi olla parempi.

Tegnell veti sanojaan takaisin, sillä keskiviikkoaamuna levisi laajasti hänen Ruotsin radiolle antamansa haastattelu. Siinä Tegnell sanoi, että Ruotsissa olisi tarvittu enemmän toimia koronaa vastaan ja liian moni on kuollut ennen aikojaan.

Viranomaiset kertoivat keskiviikkona, että Ruotsissa on raportoitu 74 uutta kuolemantapausta koronavirukseen liittyen. Yhteensä kuolleita on nyt 4 542.

Koronatartuntoja on rekisteröity vajaat 41 000. Tehohoidossa on ollut tai on yhteensä pitkälti yli 2 100 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 450 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 58.