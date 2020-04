Ruotsissa 1  540 koronavirukseen kuollutta – AFP: Maailmassa koronavirukseen kuolleita on jo yli 160  000

Ruotsisssa on tänään tilastoitu 29 koronaviruskuolemaa lisää. Virallisen tilaston mukaan maassa on tähän mennessä kuollut 1 540 ihmistä koronaviruksen aiheuttamaan tautiin.

Tartuntoja on tilastoitu 14 385.

Dagens Nyheter -lehden sunnuntain painetussa versiossa on yhdeksän sivua kuolinilmoituksia, kertoo Aftonbladet. Normaalisti kuolinilmoitussivuja on noin neljä.

Uutistoimisto AFP:n seurannan mukaan maailmassa on kuollut koronavirustartuntaan yli 160 000 ihmistä. Tiedossa olevista kuolemista yli kaksi kolmasosaa on Euroopassa.

Tartuntoja lasketaan olevan yli 2,3 miljoonaa. Euroopan maissa on kuollut yli 101 000 ihmistä.

Eniten kuolemia on tilastoitu Yhdysvalloissa, jossa covid-19-kuolemia on yli 39 000. Italiassa kuolleita on yli 23 000, Espanjassa yli 20 000, Ranskassa yli 19 000 ja Britanniassa liki 16 000.

Trump varoitti Kiinaa

Yhdysvalloissa presidentti Donald Trump varoitti, että Kiinan on syytä varautua seuraamuksiin, jos käy ilmi, että maa antoi tietoisesti tilanteen huonontua.

– Se (pandemia) olisi voitu pysäyttää Kiinassa alkuunsa, mutta niin ei tehty. Ja nyt koko maailma kärsii sen takia, Trump sanoi Valkoisen talon lehdistötilaisuudessa sen jälkeen, kun häneltä oli kysytty mahdollisista Kiinaan kohdistuvista seuraamuksista.

Trumpin mukaan vissi ero on siinä, pääsikö virus leviämään vahingossa vai oliko mukana tahallisuutta. Kiina ei esimerkiksi suostunut ottamaan vastaan apua Yhdysvalloilta tilanteessa, jossa virus levisi jo voimakkaasti, presidentti sanoi.

Laboratorion johtaja torjui syytökset

Kiinan Wuhanissa toimivan viruslaboratorion johtaja torjui väitteet, että maailmalla tuhoa levittävä koronavirus olisi päässyt leviämään heiltä. Epäily on saanut tukea muun muassa Yhdysvaltojen ulkoministeri Mike Pompeolta, joka aiemmin tällä viikolla ilmoitti Yhdysvaltojen tutkivan, miten virus pääsi leviämään maailmalle.

P4-laboratorion johtaja Yuan Zhiming sanoo Kiinan valtion television haastattelussa, ettei virus ole mitenkään voinut karata Wuhanin laboratoriosta. Yksikään laboratorion henkilökunnasta ei ole saanut tartuntaa, hän sanoi.

– Tutkijoina tiedämme hyvin, mitä instituutissa tutkitaan ja miten viruksia ja näytteitä käsitellään, Yuan sanoi.

Kiinalaisten tutkijoiden mukaan virus todennäköisesti siirtyi eläimestä ihmiseen villieläimiä myyvällä torilla. Wuhanin viranomaisten toimintaa on arvosteltu, koska kaupungissa yritettiin ensin peitellä taudin leviämistä ja kuolemantapausten määrää vähäteltiin.

Trumpille sivustatukea Australiasta

Presidentti Trump sai sivustatukea Australialta. Ulkoministeri Marise Payne sanoi Australian vaativan riippumatonta selvitystä siitä, miten koronakriisiin on reagoitu. Siinä on Paynen mukaan otettava selvä siitä, miten Maailman terveysjärjestö WHO on toiminut ja miten Kiina toimi kriisin alkuvaiheessa.

Payne sanoi televisiokanava ABC:n haastattelussa, että Australia epäilee WHO:n hoitaneen kriisiä huonosti ja peitelleen Kiinan tilanteen vakavuutta.

Terveysministeri Greg Hunt tuki Paynen vaatimusta selvityksestä ja sanoi, että Australia on saanut rajattua covid-19-tartuntojen leviämistä osin toimimalla WHO:n neuvojen vastaisesti.

Australiassa on varmistettu 6 600 koronavirustartuntaa ja 70 covid-19-kuolemaa. Maa sulki maahantulon Kiinasta 1. helmikuuta. Uusien tapauksien ilmaantuminen on hidastunut tuntuvasti viime viikkoina, mutta tiukat eristyssäännöt aiotaan pitää voimassa ainakin toukokuun ajan.