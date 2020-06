Ruotsissa 23 uutta koronaan liittyvää kuolemaa – Tegnellin mukaan lisääntyneet tartuntamäärät johtuvat lisääntyneestä testaamisesta

Ruotsissa kerrottiin tiistaina 23 ihmisen kuolleen koronaviruksen seurauksena. Yhteensä Ruotsissa on raportoitu koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia 4 717.

Koronavirustartuntoja maassa on todettu yhteensä liki 46 000. Uusia tartuntoja rekisteröitiin torstaina pitkälti yli 200. Tehohoidossa on ollut tai on yhteensä runsaat 2 200 ihmistä.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan Ruotsin lisääntyneet tartuntamäärät johtuvat yksinkertaisesti siitä, että maassa testataan nyt entistä enemmän ihmisiä.

– Päivittäisten kuolemantapausten määrän väheneminen vahvistaa sekin osaltaan, että trendi on koko ajan laskeva, vakuutteli Tegnell.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 467 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli tiistaina 58.

Espanja määrää kasvomaskit pakollisiksi, kunnes epidemia on "pysyvästi voitettu"

Espanja on määrännyt kasvomaskien käyttämisen maassa pakolliseksi, kunnes koronavirusepidemia on "pysyvästi voitettu", sanoi maan terveysministeri Salvador Illa tänään.

Maskien käyttö on ollut Espanjassa pakollista 21. toukokuuta lähtien julkisilla paikoilla, joissa kahden metrin turvavälien pitäminen ei ole mahdollista. Terveysministerin mukaan määräys pysyy voimassa, kunnes koronavirusta vastaan on olemassa tehokas hoitokeino tai rokote.

Maskipakon rikkomisesta voi saada korkeimmillaan sadan euron sakon.

Koronarajoitukset helpottavat Moskovassa

Moskovassa puretaan tänään koronaepidemian takia asetettuja karanteenimääräyksiä. Muun muassa kampaamot ja monet muut yritykset saavat jälleen aloittaa toimintansa, eikä kaupunkilaisten tähän saakka tarkkaan säädellylle liikkumiselle aseteta enää entisen kaltaisia rajoituksia.

Apulaispormestari Vladimir Jefimov arvioi uutistoimisto Tassille noin miljoonan moskovalaisen palaavan työpaikalleen tällä viikolla. Joitain rajoituksia jää purettavaksi vielä myöhemmin.

Venäjän vahvistetuista koronatartunnoista noin puolet on kirjattu pääkaupungin alueella. Koko maan tartuntojen kerrottiin tiistaina lisääntyneen vuorokaudessa jälleen reilusti yli 8 000:lla. Viranomaisten mukaan määrän jatkuva kasvu johtuu tehokkaasta testaamisesta.

Venäjän koronatartuntojen kokonaismäärä, 485 000, on korkein maailmassa Yhdysvaltain ja Brasilian jälkeen.

Uusia koronavirukseen liitettyjä kuolemantapauksia kirjattiin eilisen jälkeen 171. Kuolleiden kokonaismäärä nousi yli 6 000:n, mutta se on edelleen poikkeuksellisen alhainen suureen tartuntojen määrään verrattuna.

Väkilukuun suhteutettuna Venäjällä on kuollut koronaan 42 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku on 58.