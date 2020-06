Ruotsissa 74 uutta koronakuolemaa, kuolleita yhteensä jo yli 4  500 – Tegnell myöntää, että maassa olisi tarvittu enemmän toimia koronaa vastaan

Ruotsissa on raportoitu 74 uutta kuolemantapausta koronavirukseen liittyen, kertovat viranomaiset. Yhteensä kuolleita on nyt 4 542.

Koronatartuntoja on rekisteröity vajaat 41 000. Tehohoidossa on ollut tai on yhteensä pitkälti yli 2 100 ihmistä.

Väkilukuun suhteutettuna Ruotsissa on kuollut 450 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku oli eilen 58.

Ruotsin olisi pitänyt torjua koronaepidemiaa useammilla toimenpiteillä heti alusta alkaen, valtionepidemiologi Anders Tegnell sanoi aiemmin Ruotsin radion haastattelussa.

– Jos meitä kohtaisi nyt sama sairaus ja tietäisimme kaiken sen, minkä tiedämme tänään, niin luulen, että päätyisimme tekemään jotain, joka olisi Ruotsin toteuttamien toimien ja muun maailman toimien välimaastossa, Tegnell arvioi.

Hänen mukaansa on kuitenkin vaikea arvioida, mitkä muissa maissa toteutetuista toimista ovat olleet tehokkaita ja mitkä eivät, koska maat ottivat käyttöön suuren joukon rajoituksia kerralla. Asiaan saadaan ehkä lisävalaistusta nyt, kun rajoituksia poistetaan vaiheittain, Tegnell pohtii.

Ruotsissa kuolemat lisääntyvät tällä hetkellä hitaammin kuin kevään synkimpinä päivinä, mutta keskimäärin niitä on kirjattu yhä noin 50 päivässä.

Onko liian moni siis joutunut kuolemaa Ruotsissa ennenaikaisesti?

– Kyllä, ilman muuta, Tegnell sanoo.

Hänen mukaansa tulevaisuudessa joudutaan miettimään sitä, mitä kuolemien välttämiseksi olisi ollut tehtävissä.