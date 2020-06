Ruotsissa 77 uutta koronakuolemaa, viranomaiset sanovat uusien kuolemantapausten määrän olevan laskussa

Ruotsissa yhteensä 77 ihmistä on kuollut vuorokauden aikana koronaviruksen seurauksena, kertoivat viranomaiset torstaina. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemantapauksia on nyt 4 639.

Tartuntoja on yhteensä vajaat 43 000 ja tehohoidossa on ollut tai on yhteensä 2 143 ihmistä.

Kansaterveysviranomaisten edustajan Sara Byforsin mukaan kuolemantapausten määrän lasku vuorokautta kohti on jatkunut.

– Kymmenen päivän keskiarvo on 46 kuolemaa päivässä. Se seuraa melko hyvin oletettua käyrää. Byfors sanoi.

Byforsilta kysyttiin myös, miten kansanterveysviranomaiset voivat olla varmoja siitä, että vasta-aineet antavat immuniteetin sairastumista vastaan.

Byforsin mukaan tiedossa ei ole varmennettuja tapauksia, joissa kertaalleen sairastunut olisi sairastunut uudelleen. Myös laboratoriokokeet viittaavat tähän. Immuniteetin kesto ja se, kuinka paljon vasta-aineita pitää olla immuniteetin saavuttamiseksi, vaihtelee tapauskohtaisesti.