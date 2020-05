Ruotsissa ei yhtäkään uutta koronaan liittyvää kuolemaa – "Meillä on viiveitä viikonloppuisin"

Ruotsissa ei sunnuntaina kerrottu yhdestäkään uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Ruotsin kansanterveysviraston mukaan raportoinnissa kuitenkin tapahtuu viikonloppuisin viiveitä.

– On totta, että meillä ei ole raportoitu uusi kuolemia, mutta se johtuu siitä, että meillä on viiveitä viikonloppuisin, viraston edustaja sanoi.

Kyseessä oli silti ensimmäinen päivä sitten maaliskuun 13. päivän, kun Ruotsissa ei ole raportoitu yhdestäkään koronaviruskuolemasta, Svenska Dagbladet kertoi.

Ruotsissa on todettu nyt lähes 4 400 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on puolestaan todettu reilu 37 500.

Tartuntojen määrä ylitti kuuden miljoonan rajapyykin

Maailmassa on todettu jo yli kuusi miljoonaa koronavirustartuntaa. Luvusta kertoivat sunnuntaina esimerkiksi baltimorelaisen Johns Hopkins -yliopiston seuranta sekä uutistoimisto AFP omaan laskelmaansa nojaten. Virukseen liitettyjä kuolemia on raportoitu noin 367 000.

Maanosista eniten tartuntoja on todettu Euroopassa, lähes 2,14 miljoonaa. Yksittäisistä maista suurin tartuntaluku on Yhdysvaltojen 1,76 miljoonaa. Koronavirukseen liittyviä kuolemia on Euroopassa noin 177 600 ja Yhdysvalloissa noin 103 600.

Virus leviää parhaillaan erityisen kiivaasti Latinalaisessa Amerikassa, jossa on todettu yhteensä noin 945 000 tartuntaa.

Luvut ovat suuntaa antavia, sillä eri maiden testauskäytännöt ja -mahdollisuudet poikkeavat toisistaan.

Kreikka sallimassa laajan matkustamisen EU-alueelta

Kreikka kertoi myöhään lauantaina sallivansa maahan matkustamisen myös eräistä pahiten koronaviruksesta kärsineistä Euroopan maista eli esimerkiksi Ranskasta, Italiasta, Espanjasta ja Britanniasta.

Matkustus on määrä sallia 15. kesäkuuta lähtien. Tietyiltä alueilta matkustavat joutuvat kuitenkin Kreikassa koronavirustestiin ja sen jälkeen karanteeninomaisiin oloihin viikoksi tai kahdeksi. Testeihin määräävä tekijä ei ole kansalaisuus vaan se, onko matkustajan lähtölentokenttä Euroopan lentoturvallisuusviraston EASA:n koronariskilistalla.

Negatiivisen testituloksen on määrä johtaa seitsemän päivän omaehtoiseen karanteeniin. Positiivinen tulos puolestaan tarkoittaisi 14 päivän karanteenia valvotuissa oloissa.

Aiemmin Kreikka sanoi sallivansa Suomen ja 28 muun maan kansalaisten vapaan matkustuksen maahan kesäkuun puolivälistä alkaen. Listalla oli kymmenkunta EU-maata. Näistä maista tuleville on mahdollista tehdä satunnaisia testauksia.

Kreikka sallii kesäkuun puolenvälin jälkeen vain lennot Ateenaan ja Thessalonikiin. Maan muiden kenttien on määrä avautua heinäkuun alussa.

11 miljoonan asukkaan maassa on raportoitu vain alle 180 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tartuntoja on todettu alle 3 000.