Ruotsissa hovioikeus alkaa käsitellä Arnault'n raiskaustuomiota – vaimo kutsuttu todistajaksi

Ruotsissa hovioikeus alkaa tänään käsitellä Ruotsin akatemiaan läheisesti sidoksissa olleen Jean-Claude Arnault'n raiskaustuomiota. Arnault tuomittiin lokakuun alussa Tukholman käräjäoikeudessa kahdeksi vuodeksi vankeuteen raiskauksesta.

Puolustus on kutsunut kaksi uutta todistajaa hoviin. Toinen heistä on akatemian jäsen Katarina Frostenson, syytetyn vaimo. Sekä kamarisyyttäjä että syytetyn puolustus ovat vastustaneet Frostensonin kutsumista todistajaksi. He ovat sitä mieltä, että Frostenson lähinnä tuo oikeudenkäyntiin luonnetodistelua, jota yleensä ei käytetä oikeudenkäynneissä Ruotsissa.

Uusia todistajia kuullaan oikeudenkäynnin viimeisenä päivänä.

Käräjäoikeus tuomitsi Arnault'n lähinnä uhrin kertomuksen perusteella. Lisäksi useat todistajat vahvistivat, että nainen oli puhunut heidän kanssaan tapahtuneesta. Tapauksessa ei ole teknistä todistusaineistoa, joten todistajien kertomukset ovat avainasemassa.

"Kulttuuriprofiilina" aiemmin tunnettu Arnault on vakuuttanut olevansa syytön.

Arnault'lla oli läheiset suhteet akatemiaan, muun muassa vaimonsa, runoilija Frostensonin kautta. Frostenson on toistaiseksi jättänyt työnsä akatemiassa, mutta virallisesti hän on yhä akatemian jäsen.

Skandaali sai useat jäsenet eroamaan tai jättämään työn toistaiseksi, ja kirjallisuuden Nobel-palkinnon myöntäminen siirtyi ensi vuoteen.