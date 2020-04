Ruotsissa jo yli 1  200 koronaviruskuolemaa – Britanniassa lähes 13  000

Britanniassa koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut nyt 12 868 ihmistä, terveysministeriö kertoo. Kuolleiden määrä on kasvanut eilisestä 761 ihmisellä.

Britanniassa on nyt varmistettuja koronavirustartuntoja 98 476. Uusia varmistettuja tartuntoja on yli 4 000 eilisiin lukuihin verrattuina.

Ruotsin terveysviranomaisten mukaan koronavirukseen kuolleiden määrä on noussut maassa yli 1 200:n. Kuolleita on nyt yhteensä 1 203.

Uusia kuolintapauksia on 170, kun tiistaina uusia kuolemia oli 114. Viranomaisten arvion mukaan kuolleiden määrän kasvussa näkyy nyt se, että pääsiäisen vuoksi tilastot ovat laahanneet perässä.

Varmistettuja koronavirustartuntoja Ruotsissa on nyt yhteensä yli 11 927. Tehohoitoa tarvitsevia potilaita on yli 950. Lisäystä tiistaihin on 39 potilaan verran.

Puolet maailman koronavirustartunnoista on rekisteröity Euroopassa, kertoi uutistoimisto AFP:n ylläpitämä laskuri keskiviikkona. Euroopassa on kirjattu yli miljoona koronavirustartuntaa, kun niitä koko maailmassa on tartuntoja tilastoivan Worldometer-sivuston mukaan yli kaksi miljoonaa.

Eniten tartuntoja on rekisteröity Yhdysvalloissa, liki 615 000. Toiseksi eniten tartuntoja on Espanjassa, yli 174 000, ja kolmanneksi eniten Italiassa, vajaat 163 000.

Koronavirukseen on Worldometerin mukaan kuollut tähän mennessä lähes 127 000 ihmistä.

Todennäköisesti tartuntojen määrä on vielä suurempi, sillä monet maat eivät testaa kaikkia tautiepäilyjä.

Tanskassa avattiin kouluja

Tanskassa avattiin keskiviikkona osa kouluista ensimmäistä kertaa koronaepidemian alkamisen jälkeen. Koulut aukesivat vain noin puolessa maan kunnista, ja normaaliin opetukseen palasivat alle viidesluokkalaiset.

Vanhempien koululaisten kohdalla etäopetus jatkuu vielä ainakin vajaan kuukauden.

Myös osa päiväkodeista aukeaa tänään.

Tanskan pääministerin Mette Frederiksenin mukaan koronan vastainen taistelu on Tanskassa edennyt niin suotuisasti, että avaamista voitiin hieman laajentaa aiemmasta suunnitelmasta.

– Terveysviranomaisten mukaan voimme avata hieman enemmän, mutta se tullaan tekemään vastuullisesti ja varovasti, Frederiksen sanoi tiistaina.

Kuusivuotias Alma Norsk sanoi uutistoimisto TT:n haastattelussa, että kouluun palaaminen on jännittävää ja on kivaa nähdä kavereita, vaikka leikkiessä pitääkin muistaa pitää riittävä etäisyys ja pestä usein kädet.

Alman isä Alexander Norsk uskoi lasten sopeutuvan nopeasti.

– Lapset keksivät varmasti pian uusia leikkejä. Aikuiset huolehtivat niin paljon sopeutumisesta ja siitä, miten vaikeaa se on lapsille, mutta se tulee olemaan vaikeampaa meille aikuisille, Norsk pohti.

Tanskassa on todettu runsaat 6 500 koronavirustartuntaa. Vajaat 300 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin.

Venäjällä tartuntojen määrä kasvaa

Venäjällä on vahvistettu lähes 3 400 uutta koronavirustartuntaa vuorokaudessa, kertoi Moscow Times. Määrä on suurin epidemian aikana.

Yhteensä koronavirustartuntoja on vajaat 24 500. Viruksen seurauksena on kuollut 198 ihmistä.

Venäjän ilmoittamia lukuja pidetään yleisesti liian pieninä, ja tartuntoja arvellaan olevan moninkertainen määrä.

Moskovan viranomaiset myönsivät, että metrojen sisäänkäynneille pääsi keskiviikkona kerääntymään suuria ihmisjoukkoja, kun poliisit tarkistivat ihmisten sähköisiä kulkulupia.

Moskovan asukkaat on määrätty pysymään kotona lukuun ottamatta välttämätöntä asiointia ulkona. Julkisten kulkuvälineiden tai henkilöauton käyttöön tarvitaan viranomaisten myöntämä sähköinen lupa, joiden tarkistus alkoi keskiviikkona.

Moskovan pormestari Sergei Sobjanin lupasi Twitterissä, että lupia tarkastamaan määrätään lisää poliiseja, jotta tungokselta vältyttäisiin.

Iranissa koronakuolemat painuivat alle sadan

Iranissa on vuorokauden aikana kirjattu 94 uutta koronaviruksen aiheuttamaa kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Viranomaisten ilmoittama määrä painui toisena peräkkäisenä päivänä alle sadan. Koronaviruskuolemien määrä laski eilen alle sadan ensimmäisen kerran kuukauteen.

Tauti on vaatinut Iranissa 4 777 ihmisen hengen. Tartuntoja on todettu yli 76 000.