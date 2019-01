Ruotsissa julkistetaan selvitys ydinasekieltosopimuksen seurauksista

Ruotsissa julkistetaan tänään hallituksen tilaama selvitys ydinaseet kieltävän YK-sopimuksen mahdollisen vahvistamisen seurauksista. Ruotsi äänesti sopimuksen puolesta YK:ssa, mutta ei ole vielä sitä allekirjoituksella vahvistanut.

Kysymys on Ruotsille hankala, koska Yhdysvallat ja kaikki muut Nato-maat vastustavat sopimusta. Ruotsi on Naton läheinen kumppani ja tekee myös puolustusyhteistyötä Yhdysvaltain kanssa.

Samassa asemassa oleva Suomi ei ole sen paremmin hyväksynyt kuin allekirjoittanut kieltosopimusta eikä osallistunut sopimusta koskevista neuvotteluihin. Samoin toimi enemmistö muista EU-maista.

Sekä Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg että Yhdysvaltain silloinen puolustusministeri Jim Mattis ovat varoittaneet, että niiden puolustusyhteistyö Ruotsin kanssa voi vaikeutua, jos maa allekirjoittaa sopimuksen.

Kaikkiaan 122 maata hyväksyi ydinaseet kieltävän sopimuksen (Treaty on the Prohibition of Nuclear Weapons, TPNW) kesällä 2017. Sen on toistaiseksi allekirjoittanut parikymmentä maata. Sopimus astuu voimaan, kun ratifiointeja on kertynyt 50.

Ydinaseiden totaalikieltoa tavoitteleva ICAN-kampanja sai Nobelin rauhanpalkinnon vuonna 2017.

Sopimuksen arvostelijoiden mukaan siinä ei ole järkeä, koska yksikään ydinasevaltio ei ole sitä hyväksynyt ja koska ydinaseiden leviämisen estämiseksi viiden tunnustetun ydinasevallan ulkopuolelle on jo olemassa kansainvälinen ydinsulkusopimus. Lisäksi kieltosopimukseen ei sisältyisi minkäänlaista valvontamekanismia.

Ruotsin hallituksen tilaaman selvityksen sopimuksen hyväksymisen seurauksista on tehnyt pitkän linjan diplomaatti Lars-Erik Lundin.