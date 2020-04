Ruotsissa koronakuolemien määrä lähestyy 500:aa, vanhainkodit yhä suurempi huolenaihe ja syy kuolemien lisääntymiseen

Ruotsissa on tähän mennessä kuollut koronavirusepidemiaan jo 477 ihmistä, kertovat kansanterveysviranomaiset. Määrä nousi eilisestä 76:lla eli enemmän kuin aiemmin tähän mennessä.

Viranomaiset kuitenkin korostavat, että tapausten rekisteröinnissä on viivettä eivätkä kaikki kuolemat ole tapahtuneet viimeksi kuluneen vuorokauden aikana.

Valtionepidemiologi Anders Tegnellin mukaan yhä kasvava huolenaihe Ruotsissa on koronavirustartuntojen leviäminen niin moniin vanhusten hoivakoteihin.

– Kun olen keskustellut pohjoismaisten kollegojeni kanssa, niin heillä ei ole siellä samaa ongelmaa, Tegnell sanoi lehdistötilaisuudessa.

Hänen mukaansa suojavarusteet eivät ole tärkein tekijä tartuntojen estämiseksi vanhainkodeissa.

– Ratkaisevaa on pysyä kotona, kun on sairas, Tegnell sanoo.

Koronatartuntoja on vahvistettu Ruotsissa tähän mennessä reilut 7 200. Tehohoidossa on tai on ollut vajaat 600 potilasta. Heidän määränsä on pysynyt jo jonkin aikaa suhteellisen vakiona. Sosiaalihallituksen mukaan noin viidesosa Ruotsin tehohoidon paikoista on yhä vapaana.

Espanjassa toivonpilkahduksia

Espanjan koronaviruksen vastaisessa taistelussa saatiin maanantaina kaivattuja toivonpilkahduksia, kun maan terveysviranomaiset ilmoittivat koronakuolemien määrän laskeneen jo neljäntenä päivänä peräkkäin.

Vaikka luku on edelleen korkea, 637 kuolemaa päivässä, olivat kuolemantapaukset viimeksi tällä tasolla vajaat kaksi viikkoa sitten. Myös uusien tartuntojen määrä laski maanantaina sunnuntain nousupiikin jälkeen.

Yhteensä epidemian vaatimien kuolonuhrien määrä nousi Espanjassa maanantaina jo yli 13 000:een.

Uutistoimisto AFP:n tietojen mukaan Euroopassa on kuollut koronaviruksen seurauksena jo yli 50 000 ihmistä.

Ranskassa maan valtiovarainministeri Bruno Le Maire varoitti, että maan talous syöksyy koronapandemian vuoksi pahimpaan lamaan sitten toisen maailmansodan.

– Vuoden 1945 jälkeen huonoin luku on ollut miinus 2,2 prosenttia vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen. Tulemme todennäköisesti jäämään nyt hyvin kauas sen alapuolelle, Le Maire kertoi senaatin paneelissa.

Ranska varoittaa pahimmasta lamasta sitten toisen maailmansodan

Ranska on ajautumassa pahimpaan lamaan sitten toisen maailmansodan, varoittaa maan valtiovarainministeri Bruno Le Maire.

Vuoden 1945 jälkeen Ranskan talous on taantunut pahimmillaan 2,2 prosenttia vuonna 2009. Le Mairen mukaan taantuma on nyt todennäköisesti paljon pahempi.

Ranskassakin ihmisille on asetettu tiukkoja liikkumisrajoituksia ja liikkeitä on määrätty kiinni, minkä vuoksi maan talous kärsii pahasti.

Itävallassa väläytetään rajoitusten helpottamista

Itävallassa saatetaan helpottaa pientä osaa koronaepidemian vuoksi määrätyistä rajoituksista pääsiäispyhien jälkeen, sanoo liittokansleri Sebastian Kurz. Hänen mukaansa kaikki riippuu kuitenkin siitä, kuinka kuuliaisesti kansalaiset noudattavat nyt voimassa olevia liikkumisrajoituksia.

Kurzin mukaan suunnitelmissa on pienten, alle 400 neliömetrin suuruisten kauppojen sekä rauta- ja puutarhakauppojen avaaminen ensi viikon tiistaista lähtien. Näiden liikkeiden toimintaa koskisivat edelleen tiukat rajoitukset tartuntojen leviämisen estämiseksi, Kurz muistuttaa.

Tautitapauksia kaikilla Venäjän alueilla

Venäjällä vahvistettujen koronatartuntojen määrä on noussut vuorokaudessa lähes tuhannella tapauksella, kertoo uutistoimisto Tass. Yhteensä tartuntoja on nyt yli 6 300. Tautia on selvästi eniten Moskovassa, mutta tartuntoja on raportoitu käytännössä kaikilta Venäjän alueilta.

Virallisen tiedon mukaan covid-19-tautiin on Venäjällä tähän mennessä kuollut 47 ihmistä.

Skotlannin terveyspomo rikkoi itse määräyksiä

Skotlannin johtava terveysviranomainen Catherine Calderwood on eronnut sen jälkeen kun paljastui, että hän oli itse rikkonut eristysmääräyksiä, joita hän oli vannottanut skotlantilaisia noudattamaan, kertoi BBC.

Scottish Sun -lehti julkaisi viikonloppuna kuvia, joissa Calderwood käy perheineen kakkoskodissaan Earlsferry in Fifessä, yli viiden tunnin ajomatkan päässä Edinburghista, missä perhe vakituisesti asuu.

Myöhemmin Calderwood kertoi käyneensä kakkoskodissaan toisenkin kerran.

Calderwood oli tätä ennen esiintynyt useissa radion ja television tietoiskuissa, missä hän kehotti kaikkia pysymään kotona koronavirusepidemian vuoksi.

Calderwood pyysi tapauksen jälkeen tekojaan anteeksi, mutta sanoi jatkavansa virassaan. Myöhemmin hän kuitenkin kertoi keskustelleensa uudelleen Skotlannin aluehallinnon pääministerin Nicola Sturgeonin kanssa ja kertoi eroavansa.

Tanskassa poliisi paimentaa pääsiäisen viettoa

Tanskan poliisi aikoo valvoa tehostetusti kansalaisten pääsiäisenviettoa. Virkavalta panee erityistä painoa sille, että voimassa olevia kokoontumisrajoituksia noudatetaan.

Poliisit aikovat olla läsnä erityisesti alueilla, joissa on runsaasti kakkosasuntoja ja kesämökkejä. Mökeille lähtemistä ei ole Tanskassa kielletty, mutta sosiaalinen etäisyys muihin on muistettava.

Tanskan pääministeri Mette Frederiksen on korostanut, että pääsiäinen tulee olemaan tärkeä merkkipaalu sille, miten pian rajoituksia voidaan ryhtyä tulevaisuudessa purkamaan. Frederiksen on kehottanut kansalaisia olemaan matkustamatta ympäri maata pääsiäisenä.