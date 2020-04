Ruotsissa koronakuolemien määrä nousi reilusti yli sadalla – Linköping seuraa Lundin haisevaa esimerkkiä: kanankakkaa puistoon vappujuhlinnan estämiseksi

Ruotsissa on rekisteröity eilisen jälkeen 124 koronaviruksen aiheuttamaa kuolemantapausta. Kuolemien määrä koko epidemian aikana nousi lisäyksen myötä 2 586:een.

Suhteessa maan kokoon Ruotsissa on tähän mennessä kuollut koronaan 256 ihmistä miljoonaa asukasta kohden. Suomessa sama suhdeluku oli Worldometer-sivuston mukaan eilen 37.

Vahvistettuja koronavirustartuntoja on Ruotsissa tähän mennessä rekisteröity noin 22 000.

Ruotsalaiset matkustavat taas enemmän

Ruotsalaisten matkustaminen tai ainakin liikkuminen paikasta toiseen näyttää olevan lisääntymässä. Matkapuhelinoperaattori Telian keräämien verkkopaikannustietojen mukaan viime viikolla liikkuminen lisääntyi keskimäärin kymmenen prosenttia edeltävään viikkoon verrattuna. Vain yhdessä läänissä ihmiset pysyivät hiukan aiempaa enemmän aloillaan.

– Liikkuminen vähentyi voimakkaasti maaliskuussa ja pysyi alhaisella tasolla, mutta nyt tilanne kehittyy jälleen ylöspäin. Matkojen määrässä on melko suuri muutos, ja vaikuttaa siltä, että käyttäytyminen on muuttunut, sanoo Kristofer Ågren Telialta.

Syitä muutokseen on vaikea varmuudella sanoa. Seuranta rekisteröi yli 500 metrin pituisen liikkumisen. Ågrenin mukaan esimerkiksi Tukholman alueella vaikuttaa siltä, että yhä useampi on palannut etätöistä jälleen työpaikalle.

Etelä-Ruotsin Skånessa ihmiset liikkuvat paikasta toiseen jo lähes yhtä paljon kuin helmikuun alussa.

Ruotsissa terveysviranomaiset ovat monen muun maan tapaan kehottaneet kansalaisia välttämään matkustamista ja sosiaalisia kontakteja.

Voimakkaasti tuoksahtavaa kananlantaa

Ruotsissa Linköpingin kaupunki seuraa Lundin esimerkkiä ehkäistäkseen ennalta vapunjuhlijoiden kokoontumisen suosittuun puistoon.

Kaupunginjohtaja Muharrem Demirok kertoi eilen Ruotsin televisiolle luopuneensa aiemmasta ajatuksesta Trädgårdsföreningen-puiston nurmikentän kyntämisestä. Sen sijaan puistoon levitetään voimakkaasti tuoksahtavaa kananlantaa sisältävää lannoitetta koronarajoitusten noudattamisen edistämiseksi.

– Jos vaikuttaa siltä, että juhlijat siirtyvät muihin puistoihin, teemme saman myös siellä, Demirok varoittaa.

Hän kertoi keskiviikon kuluneen paljolti tarvittavan lannoitteen keräämisessä. Trädgårdsföreningen-puistossa on myös esiintymislava, joka lattia aiotaan varmuuden vuoksi öljytä kokoontumisen estämiseksi sinne, Demirok kertoo.

Espanjan uusien koronakuolemien määrä painui alle 300:n

Espanjassa vuorokauden aikana rekisteröityjen koronaepidemiaan kuolleiden määrä on pudonnut alle 300:aan. Elisen jälkeen uusia kuolemantapauksia on kirjattu 268 kappaletta. Lisäys on maan alhaisin yli kuukauteen.

Koko epidemian aikana Espanjassa on kuollut covid-19-tautiin jo 24 543 ihmistä. Suhteessa väkilukuun kuolleita on Worldometerin mukaan ollut Espanjassa eniten Belgian jälkeen, jos pikkuvaltioita Andorraa ja San Marinoa ei huomioida.

Venäjän tartunnat nousseet yli 100 000:n

Venäjällä kirjattujen koronavirustartuntojen määrä on noussut yli sataantuhanteen. Uusia tartuntoja on todettu vuorokaudessa 7 099, mikä on uutistoimisto Interfaxin mukaan ennätys. Esimerkiksi eilen Venäjällä kirjattiin vajaat 6 000 tartuntaa.

Venäjä ohitti äskettäin tartuntamäärässä Kiinan ja Iranin, jotka olivat alkuvaiheessa koronan pahimmin koettelemia maita.

Kaikkiaan Venäjällä on rekisteröity nyt 106 498 koronatartuntaa ja 1 073 kuolemaa. Worldometer-sivuston mukaan tartuntoja on miljoonaa asukasta kohti 730, kuolemia 7.

Lukujen arvioidaan olevan alakanttiin muun muassa riittämättömän testaamisen vuoksi.

Epidemia on pahin pääkaupungissa Moskovassa. Puolet Venäjän covid-19-tapauksista on sieltä. Uusia tartuntoja todettiin vuorokaudessa Interfaxin mukaan lähes 3 100.

Huoli kasvaa terveydenhuollossa

Presidentti Vladimir Putin varoitti aiemmin tällä viikolla, että tilanne pysyy hyvin vaikeana. Hänen mukaansa Venäjä oli onnistunut hidastamaan viruksen leviämistä, mutta tähän ei silti pidä tuudittautua.

Pääministeri Mihail Mishustin ilmoitti eilen, että ulkomaalaisten maahantulokieltoa jatketaan, kunnes koronatilanne on parantunut. Maahantulokiellon oli määrä umpeutua tänään torstaina.

Terveydenhuollon työntekijät ovat valittaneet suojavaruste- ja testausvälinepulaa. Sairaaloissa on noussut myös huoli henkilöstön koronakuolemista.

Venäjän johto on epidemian vuoksi lykännyt massiivista Voitonpäivän paraatia. Se oli määrä pitää Moskovassa 9. toukokuuta sen muistoksi, että toisen maailmansodan taisteluiden päättymisestä Euroopassa tulee kuluneeksi 75 vuotta.

Tätä aiemmin lykättiin äänestystä, jossa kansan piti sanoa sanansa maan perustuslakiuudistuksesta. Uudistuksen ansiosta Putin voisi jatkaa vallassa presidenttikautensa päättymisen jälkeen.

Korjattu klo 15.38: Ruotsissa kuolleiden kokonaismäärä on 2586, ei 2584.