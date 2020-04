Ruotsissa kuoli pääsiäisviikolla enemmän ihmisiä kuin kertaakaan 2000-luvulla

Ruotsissa rekisteröitiin 6. huhtikuuta alkaneella viikolla enemmän kuolemia kuin millään muulla viikolla koko 2000-luvulla, kertoo maan tilastokeskus SCB. Pääsiäisviikolla kuoli kaikkiaan 2 505 ihmistä. Se on noin 150 enemmän kuin tähän saakka ykköstilaa pitäneellä viikolla 1 vuonna 2000.

Tämän kevään pääsiäisviikkoa edeltävä ja seuraava viikko (viikot 14 ja 16) asettuivat 2000-luvun kuolleisuustilastossa kolmannelle ja neljännelle sijalle.

Erityisen paljon kuolleisuus on lisääntynyt Tukholman läänissä. Siellä kuoli tämän vuoden viikoilla 14–16 noin kaksinkertainen määrä ihmisiä aiempien viiden vuoden vastaavan ajan keskiarvoon verrattuna.

Espanjan koronakuolemien määrä kasvoi viikonlopun jäljiltä

Espanjassa on rekisteröity vuorokauden aikana 331 uutta koronaviruskuolemaa. Luku nousi edellisestä 43:lla, mutta viikonlopun jälkeiset luvut ovat normaalistikin korkeampia, kun rekisteröimättä jääneitä vainajia tilastoidaan.

Espanjassa on kuollut covid-19-tautiin jo yli 23 500 ihmistä, mikä on kolmanneksi eniten maailmassa Yhdysvaltojen ja Italian jälkeen.

Väkilukuun suhteutettuna Espanjassa on kuollut liki 500 ihmistä miljoonaa asukasta kohti. Suomessa vastaava luku on yli 30.

Venäjällä liki 800 kuollutta

Venäjällä on nyt todettu yli 87 000 koronavirustartuntaa. Covid-19-tautiin on kuollut yhteensä 794 ihmistä, kertoo Tass.

Tartuntojen määrä lisääntyi vuorokaudessa noin 6 200:lla, kuolemien määrä vajaalla 50:llä.

Suhteessa väkilukuun koronakuolemia on kirjattu Venäjällä miljoonaa asukasta kohden toistaiseksi vain viisi.

Venäjän koronavirusta koskevia lukuja on yleisesti arvioitu aivan liian pieniksi muun muassa maan riittämättömän testauskapasiteetin vuoksi.

Moskovan kaupungin viranomaisten mukaan kaupungin liikkumisrajoituksia ei tulla lieventämään lähestyvän vapun ja voitonpäivän vuoksi.

Venäjän terveysviranomaisten edustajan mukaan liikkumisrajoituksia tulisi jatkaa vielä ainakin kahdella viikolla toukokuun puoliväliin saakka.

Norjassa pikkuoppilaat palasivat kouluihinsa - kaikkia koulujen avaaminen ei ilahduta

Norjassa 6–10-vuotiaat ala-asteiden oppilaat palasivat maanantaina kouluun kuuden viikon etäopiskelun jälkeen. Luokkien koko on kuitenkin rajoitettu 15 oppilaaseen.

Myös muun muassa kampaamot saivat maanantaina avata ovensa. Sen sijaan esimerkiksi urheilu- ja kulttuuritapahtumien kiellot pysyvät voimassa, ja ihmisten pitää edelleen pitää yllä sosiaalista etäisyyttä.

– Emme saa antaa valppautemme herpaantua. Jos emme ole varovaisia, seuraukset voivat olla vakavia. Pahimmassa tapauksessa joudumme kiristämään rajoituksia uudelleen. On varmistettava, että näin ei pääse käymään, evästi pääministeri Erna Solberg jo perjantaina.

Kaikki vanhemmat eivät olleet iloisia koulun jatkumisesta.

– En yllättyisi, jos tilanne pahenisi koulujen avaamisen myötä, kirjoitti koulujen avaamista vastustavan Facebook-ryhmän jäsen.

Norjassa on tilastoitu runsaat 7 500 koronatartuntaa. Yhteensä 201 ihmistä on kuollut covid-19-tautiin. Väkilukuun suhteutettuna Norjassa on kuollut 37 ihmistä miljoonaa asukasta kohti.

Korjattu uutista klo 12.44, aiemman uutisen tartunta- ja kuolinluvut Venäjältä olivat sunnuntailta.