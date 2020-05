Ruotsissa kuusi uutta koronakuolemaa – länsinaapuria kaihertaa Kyproksen päätös antaa porttikielto ruotsalaismatkailijoille.

Ruotsin kansanterveysviranomaiset kertoivat sunnuntaina kuudesta uudesta koronavirukseen liittyvästä kuolemasta. Ruotsissa on nyt todettu yhteensä lähes 4 000 koronavirukseen liittyvää kuolemaa.

Viranomaiset muistuttivat samalla, että viikonloppuisin lukemassa eivät ole välttämättä mukana kaikki kuolleet. Uusia koronavirustartuntoja Ruotsissa rekisteröitiin 271. Varmennettuja tartuntoja on nyt yli 33 400.

Miljoonaa asukasta kohti koronaan liittyviä kuolemia on Ruotsissa 396 ja koronavirustartuntoja 3 315. Suomessa vastaavat luvut ovat 55 ja 1 188, kertoo tietosivusto Worldometer.

Suomesta, Norjasta ja Tanskasta saa lentää Kyprokselle - Ruotsista ei

Ruotsissa on herättänyt närää se, että rajojaan vähitellen avaava Kypros ei salli ruotsalaisten matkailijoiden saapuvan maahan.

Suorat lennot Kyprokselle sallitaan 9. kesäkuuta 19 maasta, mutta niiden joukossa ei ole Ruotsi. Saarelle saa tulla muun muassa Suomesta, Norjasta ja Tanskasta, jos matkailijoiden koronatesti on negatiivinen, kertoo esimerkiksi Cyprus Mail.

Kyproksen liikenneministerin Yiannis Karousosin mukaan maalistaa laadittaessa otetaan huomioon koronavirustilastot kussakin maassa.

Ruotsin sosiaaliministerin Lena Hallengrenin mukaan on onnetonta, että ruotsalaisille on annettu porttikielto Kyprokselle.

– Tämän kriisin aikana Ruotsi on todella ollut se maa, joka on yrittänyt kannattaa avoimia rajoja. On selvää, etteivät ihmiset voi matkustaa miten tahansa, mutta olemme sitä mieltä, että maita pitäisi kohdella samalla tavalla, Hallengren sanoi TV4:n ohjelmassa.

Venäjällä uusien tartuntojen määrä laskee, koronakuolemat kasvussa

Venäjällä on uusia koronavirustartuntoja todettu 8 599. Uutistoimisto Tassin mukaan uusien tartuntojen määrä on pienin toukokuun 1. päivän jälkeen. Yhteensä Venäjällä on koronavirustartuntoja kerrottu havaitun lähes 345 000.

Koronavirukseen liittyviä uusia kuolemia kerrottiin sunnuntaina olevan 153. Lauantaina niitä oli 139. Yhteensä koronavirukseen liittyviä kuolemia Venäjällä on 3 541, mutta todellisen luvun epäillään olevan suurempi.