Ruotsissa kuutta miestä syytetään terroristisen toiminnan rahoittamisesta – kolmen epäillään valmistelleen terroristista tekoa

Ruotsissa kuutta ihmistä syytetään terrorismin rahoittamisesta ja heistä kolmea myös terroristisen teon valmistelusta. Epäiltyjen hallusta on löytynyt kemikaaleja ja tarvikkeita, joita syyttäjän mukaan on ollut tarkoitus käyttää ihmisten vahingoittamiseen ja tappamiseen.

Kaikkien kuuden epäillään lähettäneen rahaa ulkomaille ja tukeneen terroristijärjestö Isisin toimia rahallisesti.

Syyttäjän mukaan kaikki miehet ovat pitäneet yhteyttä ja chatanneet epäillyistä rikoksista. Chat-keskustelujen ja verkkohakujen uskotaankin todistavan kolmen miehen suunnitelleen terroristista tekoa ja kaikkien yhteydet Isisiin.

Epäillyt rikokset ovat tapahtuneet eri puolilla Tukholman alueella ja Strömsundissa Pohjois-Ruotsissa.

Ruotsissa on ollut neljä samankaltaista tapausta vuoden 2005 jälkeen, käy ilmi Ruotsin maanpuolustuskorkeakoulun koosteista.

– Yleensä kyseessä on yksittäisiä ihmisiä. On harvinaista, että on näin monta ihmistä. Tällaista meillä ei ole ollut aikaisemmin, sanoo terrorismiasiantuntija Magnus Ranstorp TT:lle.

TT:n aikaisempien tietojen mukaan ainakin yksi epäillyistä on ollut tekemisissä viime vuoden Tukholman iskun tekijän kanssa.

Syytetyistä puolet pidätettiin jo tämän vuoden huhtikuussa. Kaksi muuta on otettu kiinni kesä- ja lokakuussa. Kaikki epäillyt ovat kiistäneet syytökset.

Asiaa käsitellään Solnan käräjäoikeudessa. Oikeudenkäynnin on määrä alkaa 7. tammikuuta ja päättyä helmikuun alussa.