Ruotsissa nimettiin uusia ministereitä – perhesyistä eronneen ulkoministerin seuraajaksi Ann Linde

Ruotsin uudeksi ulkoministeriksi on nimetty sosiaalidemokraattien Ann Linde. Hän on toiminut nykyisessä hallituksessa ulkomaankauppaministerinä ja pohjoismaisesta yhteistyöstä vastaavana ministerinä. Hän on aikaisemmin kantanut myös EU-ministerin salkkua.

Samaa puoluetta edustava ulkoministeri Margot Wallström kertoi aikaisemmin eroavansa tehtävästä. Ero tuli monille yllätyksenä. Hänen mukaansa eron takana olivat perhesyyt, ja hän haluaa viettää enemmän aikaa miehensä, lapsiensa ja lastenlapsiensa kanssa. Wallström toimi ulkoministerinä viisi vuotta.

Lisäksi sosiaalidemokraattien Eva Nordmark on nimetty työmarkkinaministeriksi. Nordmark korvaa EU-komissaariksi siirtyvän demarien Ylva Johanssonin. Saman puolueen Anna Hallberg valittiin uudeksi ulkomaankauppaministeriksi Linden tilalle. Hallberg on aikaisemmin toiminut varatoimitusjohtajana valtionsijoitusyrityksessä.