Ruotsissa on paljastunut epäilty ebola-tapaus – potilas on hoidossa Uppsalassa

Ruotsissa on paljastunut ebola-epäily. Potilas on hoidossa Uppsalassa, tiedottavat viranomaiset. Potilas on tullut hoitoon veristen oksennusten vuoksi, mikä voi olla merkki verenvuotokuume ebolasta.

Viranomaiset tähdentävät, että kyse on vasta ebola-epäilystä ja muutkin sairaudet ovat täysin mahdollisia. Potilaasta otetuista näytteistä odotetaan tuloksia myöhemmin tänään.

Potilas on palannut tiettävästi kolme viikkoa sitten Ruotsiin käytyään muun muassa Burundissa. Ruotsin viranomaisten tiedossa ei ole, että alueella olisi aktiivisia ebola-tartuntoja.