Ruotsissa pääministeri Löfven pitää televisiopuheen kansalle koronavirustilanteen vuoksi

Ruotsissa pääministeri Stefan Löfven puhuu illalla kansakunnalle koronaepidemian johdosta. Viisiminuuttisen puheen välittää Ruotsin yleisradioyhtiö SVT.

Menettely on Ruotsissa erittäin poikkeuksellinen. Nykyaikana tätä aiemmin vastaava tilanne on ollut SVT:n mukaan vain kerran, kun vuoden 2018 vaalien alla kansakunnalle puhumaan oli kutsuttu kaikki puoluejohtajat.

SVT:n edustaja perustelee pääministerin puhetta tilanteen poikkeuksellisuudella.

– Meillä on Ruotsissa epätavallinen tilanne, ja suuri osa maailmaa on lamaantunut. Sillä on selvästi arvoa, että voi kuulla pääministerin puhuvan suoraan yleisölle, Helena Olsson SVT:stä kommentoi.

Ruotsissa kerrottiin lauantaina, että vahvistettuja tartuntoja on 1 746 ja 20 ihmistä on kuollut. Tehohoidossa oli 61 ihmistä. Tehohoidettavien keski-ikä on noin 63 vuotta, ja useimmilla on viranomaisten mukaan jokin riskitekijä, kuten yli 65 vuoden ikä tai perussairaus.

Pahimmin epidemia riivaa Tukholman aluetta. Tukholmassa on paiskittu töitä tehohoidon paikkojen lisäämiseksi.

– Meillä on nyt hyvin tehohoidon paikkoja. Varaudumme siihen, että meillä tulee olemaan piakkoin merkittävästi vaikeampaa, alueen terveyden- ja sairaanhoidon johtaja Björn Eriksson sanoi lauantaina.

After ski -biletykselle loppu hiihtokeskuksissa

Ruotsin terveysviranomaiset antoivat loppuviikosta kansalaisille kehotuksen välttää matkustamista suurten kaupunkien ulkopuolelle tai ympäröiviltä alueilta kaupunkeihin. Heidän mukaansa tällainen matkustus pian koittavien lomien kuten pääsiäisen aikaan uhkaa levittää koronavirusta laajemmalle maahan.

Lauantaina useat hiihtokeskukset ilmoittivat, että after ski -juhlinta loppuu niiden alueella. Näihin keskuksiin lukeutuivat Åre ja Sälen.