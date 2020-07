Ruotsissa perutaan tämän vuoden Nobel-juhla koronan vuoksi, Euroopan junissa suositellaan kasvomaskien käyttöä

Ruotsissa ei järjestetä ensi joulukuussa perinteistä Nobel-juhlaa.

Nobel-palkinnon saajat julkistetaan tavalliseen tapaan lokakuussa, mutta toistaiseksi on epävarmaa, miten palkinnot jaetaan, sanoo Nobel-säätiön johtaja Lars Heikensten Dagens Nyheterille. Joitain palkintoja saatetaan Heikenstenin mukaan jakaa Tukholmassa.

Juhlan järjestämisessä olisi Heikenstenin mukaan kaksi ongelmaa: Juhla keräisi suuren ihmisjoukon lähekkäin, ja lisäksi on epävarmaa, kuinka laajasti Ruotsiin voi joulukuussa matkustaa.

Ruotsin kansanterveysvirasto arvioi, että maassa kuolee koronavirukseen todennäköisesti vielä yli 3 000 ihmistä.

Arvio on yksi kolmesta potentiaalisesta skenaariosta, jotka virasto esitteli raportissaan tiistaina. Todennäköisimmässä ennusteessa Ruotsissa ilmenisi tartuntarykelmiä, jotka laantuisivat nopeasti, ja kuolonuhreja tulisi vielä noin 3 200.

Pahimmassa skenaariossa virukseen kuolisi Ruotsissa vielä yli 5 800 ihmistä, lievimmässä vain 200.

Koronavirukseen liittyviä kuolemia on todettu Ruotsissa tähän mennessä 5 646.

Euroopan junissa suositellaan kasvomaskeja, jos välimatkaa e i ole tarpeeksi

EU-viranomaiset suosittelevat kasvomaskien käyttöä junissa, jos muihin ihmisiin ei ole mahdollista pitää tarpeeksi välimatkaa. Riittäväksi välimatkaksi katsotaan vähintään 1,5 metriä, mielellään kaksi metriä.

Matkustajien tulee edelleen pitää hyvää huolta myös käsihygieniasta sekä niistämis- ja yskimishygieniasta. Viranomaiset suosittelevat junamatkustajille myös koronatartuntojen jäljityssovelluksen käyttöä puhelimissa.

Tiistaina julkaistun suosituksen ovat laatineet Euroopan unionin rautatievirasto (ERA), Euroopan tartuntatautivirasto (ECDC) ja Euroopan komissio.

Kiinaan matkustavilta vaaditaan negatiivinen koronatesti ennen matkaa

Kiinaan matkustavien täytyy tästä lähtien todistaa, ettei heillä ole koronavirusta.

Kiinan ilmailuviranomaiset ilmoittivat tiistaina, että Kiinaan matkustavan täytyy tehdä koronatesti viiden päivän sisällä ennen lennolle nousua. Ulkomaalaisten matkustajien täytyy ilmoittaa terveydentilastaan Kiinan lähetystöön tai konsulaattiin.

Viime kuukausien aikana Kiina on lieventänyt maahan tulevien matkailurajoituksia.

Iranissa uusi ennätys päivittäisissä koronakuolemissa

Lähi-idän suurvaltio Iranissa on viimeisen vuorokauden aikana varmistettu 229 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa, kertoo maan terveysministeriö. Se on uusi päivittäinen ennätys.

Yhteensä Iranissa on kuollut 14 634 ihmistä koronavirukseen liittyen.

Uusia koronavirustartuntoja Iranissa on varmistettu 2 625, ja yhteensä maassa on varmistettu 278 827 tartuntaa. 84 miljoonan asukkaan Iranissa on miljoonaa asukasta kohti kuollut 174 ihmistä liittyen koronavirukseen. Suomessa vastaava luku on tilastosivusto Worldometerin mukaan 59.

Pandemia voi leventää sukupuolten välistä taloudellista kuilua, varoittaa IMF

Koronaviruspandemia voi leventää taloudellista kuilua sukupuolten välillä, varoittaa kansainvälinen valuuttarahasto IMF.

Kriisi vaikuttaa enemmän naisiin kuin miehiin, sillä naisia työskentelee enemmän koronan pahiten runtelemilla aloilla, kuten palvelu-, kauppa- ja hotellialalla. Naiset tekevät myös tilastollisesti enemmän palkatonta kotityötä, joka on koronarajoitusten aikana lisääntynyt.

Pandemia voi näin ollen vaarantaa edistyksen, joka kolmen viime vuosikymmenen aikana on saavutettu sukupuolten välisen taloudellisen kuilun kuromisessa, IMF varoittaa.