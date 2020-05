Ruotsissa taas liki sata koronakuolemaa, Tegnellille tappouhkauksia

Ruotsissa on raportoitu 96 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta vuorokauden aikana. Yhteensä maassa on kuollut viruksen seurauksena jo 4 125 ihmistä.

Koronavirustartuntoja on raportoitu liki 35 000 ja tehohoidossa on ollut tai on parhaillaan liki 2 000 ihmistä.

Iltapäivälehti Aftonbladetin mukaan valtionepidemiologi Anders Tegnell ja hänen perheensä ovat saaneet useita tappouhkauksia, joiden tutkinta on siirretty poliisille.

Ruotsin hallituksen koronatestaustavoite karkaa yhä kauemmas

Ruotsissa koronatestien määrä väheni viime viikolla, vaikka viranomaiset ovat päinvastoin pyrkineet kasvattamaan testimääriä.

Viime viikolla tehtiin liki 28 000 koronatestiä, mikä on liki 4 000 testiä vähemmän kuin edellisviikolla. Määrät ovat muutenkin kaukana hallituksen tavoitteesta, joka on 100 000 testiä viikossa.

– On aivan selvää, että tämä on väärä suunta. Meidän olisi voimakkaasti kasvatettava testausta, sanoi sosiaaliministeri Lena Hallengren.

Hallengrenin mukaan yksi syy viime viikon laiskaan testaukseen löytyy helatorstaista ja sitä seuranneesta perjantaista, jonka monet olivat ottaneet vapaaksi.

Sosiaaliministerin mukaan vastuu testimäärien kasvattamisesta on ennen kaikkea aluehallinnoilla. Nämä taas ovat vedonneet muun muassa logistiikkapulmiin, kun testausta on yritetty lisätä.

Viime viikolla hallitus linjasi, että sellaistenkin henkilöiden, jotka eivät koe tarvitsevansa hoitoa, tulisi hakeutua testeihin, jos heillä on pitkään jatkuneita koronavirukseen viittaavia oireita.

Venäjän koronakuolemissa ennätyslisäys, kokonaisluku yhä alhainen

Venäjällä viranomaiset ovat rekisteröineet 174 koronavirukseen liitettyä kuolemantapausta eilisen jälkeen. Kyseessä on toistaiseksi suurin lisäys vuorokaudessa koko epidemian aikana.

Koronavirukseen liitettyjen kuoleminen kokonaismäärä on maassa kuitenkin yhä suhteellisen alhainen verrattuna tartuntojen suureen määrään. Tiistaihin mennessä Venäjällä on rekisteröity 3 807 kuolemantapausta mutta yli 362 300 tartuntaa.

Väkilukuun suhteutettuna maassa on kirjattu vain 26 kuolemaa miljoonaa asukasta kohden. Suomessa vastaava suhdeluku oli eilen 56. Monien arvioiden mukaan suuri osa Venäjän koronakuolemista rekisteröidään jonkin muun kuolinsyyn alle.