Ruotsissa vangittiin teinipoika kodittoman romanialaismiehen murhasta epäiltynä

Ruotsissa 16-vuotias poika vangittiin torstaina todennäköisin syin epäiltynä kodittoman romanialaismiehen murhasta. Poika kiisti syyllistyneensä rikokseen, ja pojan puolustusasianajaja sanoi valittavansa vangitsemisesta.

Viisikymppinen romanialaismies löydettiin aiemmin tässä kuussa kuolleena viheralueelta Jönköpingissä Huskvarnan kaupunginosassa. Maanantaina poliisi otti 16-vuotiaan kiinni, ja torstaina hänet tuomittiin käräjäoikeudessa tutkintavankeuteen 14 vuorokaudeksi.

Murhasta on epäiltynä myös alle 15-vuotias henkilö, joka on saanut asianajajan. Lisäksi poliisi on kuullut kahta alle 15-vuotiasta poikaa. Heidän poliisi epäilee pahoinpidelleen tai ahdistelleen romanialaismiestä ennen murhaa.

Aftonbladetin mukaan nuorisojengi oli kiusannut romanialaismiestä useita kuukausia.