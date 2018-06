Ruotsissa vankeutta kolmelle synagogaa vastaan hyökänneelle miehelle

Ruotsissa kolme miestä on tuomittu vankeusrangaistuksiin viime vuonna Göteborgin synagogaa vastaan tehdystä polttopulloiskusta. Yksi miehistä on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen, kun taas kahdella muulla on pakolaisstatus.

Käräjäoikeuden mukaan kyse oli viharikoksesta. Tuomitut ovat syntyneet vuosina 1994, 1996 ja 1999.

Polttopulloisku tehtiin sen jälkeen, kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ilmoitti maansa siirtävän Israelin suurlähetystönsä Jerusalemiin.

-----

Juttua korjattu klo 16.14: Yhtä tuomituista ei ole käännytetty, vaan hän on saanut kielteisen turvapaikkapäätöksen.