Ruotsissakin koronavirustartuntojen määrä nousee – Tukholman alueella jo lähes 150 tartuntaa

Ruotsissa on tänään vahvistettu 32 uutta koronavirustartuntaa Tukholman läänissä.

Tämä tarkoittaa, että Tukholman alueella on todettu nyt yhteensä 147 tartuntaa. Valtaosa tartunnan saaneista on saanut sen joko Italian-matkaltaan tai oltuaan kontaktissa Italiassa matkailleeseen ihmiseen.

Yhteensä Ruotsissa yli 210 ihmistä on saanut tartunnan.

Myös Keski-Ruotsissa sijaitsevassa Värmlannin läänissä on todettu uusia tartuntoja. Tartunnan saaneista 19:n uskotaan saaneen sen samalta bussimatkalta Pohjois-Italiaan.

Saksan koronavirustartuntojen määrä nousi yli tuhannen

Saksassa on vahvistettu jo yli 1 000 koronavirustartuntaa, kertovat maan terveysviranomaiset.

Vahvistettujen tartuntojen määrä on nyt 1 112. Eniten tartuntoja on todettu Nordrhein-Westfalenin osavaltiossa maan luoteisosassa, jossa tartuntoja on löydetty lähes 500.

Saksassa on todettu Euroopassa toiseksi eniten koronavirustartuntoja Italian jälkeen, jossa tapauksia on vahvistettu yli 7 300.

Saksa on Euroopan suurin talous, ja maan hallitus onkin jo varautunut tukemaan taloudellisesti koronaviruksesta kärsiviä yrityksiä.

EU vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia

Euroopan unionin neuvosto vähentää jäsenmaiden kokouksia koronaviruksen takia. Kokouksia vähennetään niin neuvoston, valmistelevien tahojen kuin työryhmienkin tasolla. Päätös tulee voimaan tänään.

Myös jäsenmaiden delegaatioiden kokoa rajoitetaan. Kaikki vierailijaryhmät ja vähemmän tärkeät koulutukset perutaan.

Neuvoston mukaan päätös heijastaa koronaviruksen esiintyvyyttä eri jäsenmaissa, muun muassa Belgiassa. Kehityksen odotetaan jatkuvan, neuvosto toteaa tiedotteessaan.

Perjantaina EU-suurlähettiläiden kokous jouduttiin perumaan koronaviruksen vuoksi. EU-puheenjohtajamaa Kroatian EU-suurlähettiläs oli päättänyt jäädä karanteeniin, sillä hän oli ollut lähikontaktissa EU-instituution työntekijään, jolla on todettu koronavirustartunta.

Myös Suomen EU-edustuston päällikkö, suurlähettiläs Marja Rislakki sekä kuusi virkamiestä ovat varmuuden vuoksi työskennelleet etänä kodeissaan. Suomen edustuston mukaan kyse on varotoimenpiteestä eikä varsinaisesta karanteenista.

EU-parlamentti päätti viime viikolla siirtää tämänviikkoisen täysistuntonsa poikkeuksellisesti Strasbourgista Brysseliin. Tänään iltapäivällä parlamentin puheenjohtajakokous kuitenkin pohtii, pitäisikö koko istunto peruuttaa tai asialistaa vähintäänkin supistaa, kertoo muun muassa uutistoimisto Reuters.