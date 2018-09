Ryanair peruu perjantaina 150 lentoa ympäri Eurooppaa

Ympäri Eurooppaa perjantaina alkava Ryanairin vastainen lakko sekoittaa yhtiön lentoja. Irlantilainen halpalentoyhtiö peruu 150 lentoa huomenna lakon takia.

Lentoyhtiön työntekijöitä on perjantaina lakossa Belgiassa, Italiassa, Hollannissa, Portugalissa ja Espanjassa. Saksan lentokapteeniliitto on aikaisemmin ilmoittanut tukevansa vastatoimia. Maan matkustamohenkilökunnan liitto kertoo ilmoittavansa torstai-iltana osallistumisestaan lakkoon.

Henkilökunta on vaatinut korkeampia palkkoja. Monet työntekijät eivät ole työsuhteessa Ryanairiin vaan toimivat yrittäjinä, minkä takia he eivät saa yhtiön työntekijöiden etuja. Vaatimuksena on myös, että työsopimukset perustuvat henkilökunnan työskentelymaiden lakiin, ei yhtiön kotipaikan Irlannin lakiin.

Kuun alussa Ryanairin saksalaisia lentäjiä ja matkustamohenkilökuntaa oli vuorokauden työnseisauksessa, jonka takia 150 Saksan-lentoa peruttiin.

Elokuussa keskellä lomakautta peruttiin 400 lentoa eri maissa pidetyn lakon vuoksi. Heinäkuun lakkojen aikana peruttiin 600 lentoa, mikä vaikutti 100 000 matkustajaan.